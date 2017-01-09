استقالة مساعدة وزير بريطاني بعد الكشف عن لوبي اسرائيلي لتوجيه سياسة لندن الخارجية

تقدمت مساعدة الوزير البريطاني التي ظهرت في تسجيلات السفارة الإسرائيلية، بالاستقالة، اليوم. وكانت قد أظهرت التسجيلات السرية التي حصلت عليها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية من قناة الجزيرة الفضائية، فضائح بالجملة لدبلوماسي إسرائيلي يعمل في سفارة تل أبيب في لندن.

وقال تقرير أعده سايمون والترز، المحرر السياسي لصحيفة ذي ميل أون صنداي، إن السفارة الإسرائيلية “تعهدت في تصرف صادم بالإطاحة بنائب وزير الخارجية بوريس جونسون”.

وأضاف التقرير “كان الفيلم الصاعق قد سُجل في أحد المطاعم في مدينة لندن، وحصلت الصحيفة على مشاهد منه يظهر فيها دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى يهدد بشكل عجيب باستهداف السير ألان دانكن”، مضيفا أن “المذهل في الأمر أنه يحرض على ذلك في حواره مع واحدة من كبار مساعدي وزير آخر في حزب المحافظين هو روبرت هالفون”.

ومن ضمن الفضائح التي وردت في التسجيلات حديث الدبلوماسي الإسرائيلي شاي ماسوت عن استخدام الأموال للتأثير على السياسيين البريطانيين، حيث يظهر في مقاطع فيديو أخرى وهو يقول لعضو البرلمان عن حزب العمال السيدة جوان رايان أنه حصل على “ما يزيد عن مليون جنيه إسترليني” لدفع تكاليف زيارة إلى إسرائيل سيقوم بها أعضاء الحزب العماليين المتعاطفين مع إسرائيل.