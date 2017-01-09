(فيديو) مواطنة تناشد علاجها في الخارج.. “عملية جراحية” تسببت في بتر أطرافها الأربعة

ناشدت مواطنة، الجهات المعنية، التدخل لمساعدتها، بعد أن بترت أطرافها نتيجة عملية شفط في إحدى مستشفيات المملكة، لكن المضاعفات آلت إلى ما لم يتوقعه أحد.

وفي التفاصيل التي نشرها الدكتور ممدوح عشي؛ استشاري عمليات التجميل والحروق والليزر، عبر لقاء مع هذه الشابة، تبين أنه بعد انتهاء الفتاة من عملية الشفط، حدثت مضافعات أثرت على أطرافها العلوية والسفلية، وتسببت في حدوث غرغرينة، رغم أن البنج كان موضعيا، ما استدعى المستشفى إلى إجراء عملية بتر لأطرفها قبل انتشار الغرغرينة في باقي أجزاء الجسم.

وأوضحت الشابة من خلال مقطع فيديو، لم يظهر شكلها، نظرا لخصوصية الحالة، أنها سعت من خلال المستشفى التي أجرت لها عملية البتر، أن تتمكن من السفر إلى الخارج للعلاج، وزراعة أطرافها، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل.

وأضافت، أنها تأمل أن تتدخل قيادات المملكة والجهات المختصة، لمساعدتها بالسفر إلى الخارج، وعلاجها من الأزمة التي أصابتها، مؤكدة أن الخير باق في المملكة، وأنها تنتظر مساعدة الكثيرين لإعادتها لحياتها السابقة.