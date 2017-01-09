“حساب المواطن”.. التسجيل بعد 3 أسابيع وإدراج مستفيدي الضمان آلياً

أفادت مصادر، بأن برنامج حساب المواطن لا يميز بين نوعية الوظيفة أو الحال الوظيفية في اتخاذ قرار الدعم أو الاستحقاق، فيما سيتم إلحاق مستفيدي الضمان الاجتماعي بالبرنامج بشكل آلي من دون الحاجة إلى التسجيل في البوابة.

كما أن الشخص المستقل ذكراً أم أنثى غير متزوج، والأرمل والأرملة والمطلق والمطلقة يشملهم الدعم أيضاً، إلا أنه يشترط فيه السكن في مسكن مستقل ومنفصل عن رب الأسرة، الذي سيتم صرف تلك البدلات له، وهي مبالغ نقدية للمستفيدين قبل البدء في تغيير أسعار منتجات الطاقة والمياه، وفقاً لـ”الحياة”.

وحددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الفئات التي ستستفيد من حساب المواطن المقرر بدء التسجيل فيه مطلع شباط (فبراير) المقبل، وشملت الفئات الأسر السعودية، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وحاملي بطاقات التنقل.