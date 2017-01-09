 ماذا قال “المفتي” حول مطالب هيئة “الترفيه” بإنشاء “سينما” وحفلات غنائية ؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

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ماذا قال “المفتي” حول مطالب هيئة “الترفيه” بإنشاء “سينما” وحفلات غنائية ؟

المناطق - الرياض

قال مفتى عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، خلال برنامج على قناة “المجد” الفضائية، إن مطالب الهيئة العامة للترفيه بإنشاء سينما وإقامة حفلات غنائية ستتم معالجتها بحكمة وهدوء.

وكان متصل يدعى أبو عبدالله، قال خلال سؤاله “قبل أيام اجتمعت هيئة الترفيه، وطالبوا بإنشاء السينما، وكذلك الحفلات الغنائية، وبعد أيام ستقام حفلة بالقرب من الحرم المكي، ما حكم ذلك وما توجيهكم لهيئة الترفيه والبلاد تعيش حالة من الاضطراب في جنوب المملكة”.

ورد المفتي عليه قائلاً: “يا أخي المملكة تعيش في أمن واستقرار ولله الحمد وعافية بفضل الله، ثم بفضل حكومتنا الرشيدة، وفقها الله لما يحبه ويرضاه”.

وتابع: “هذه الأمور ستعالج بحكمة إن شاء الله، وأرجو أَن يوفقوا لاتباع الحق، وأن يقدم ما ينفع الأمة، وأرجو أن تسمعوا خيراً إن شاء الله”.

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