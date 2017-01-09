 معارك “شرسة” تقتل 55 انقلابيا في معارك باب المندب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

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معارك “شرسة” تقتل 55 انقلابيا في معارك باب المندب

معارك “شرسة” تقتل 55 انقلابيا في معارك باب المندب
المنامطق - وكالات:

قتل 68 متمرداً حوثيا قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي، خلال يومين، وذلك إثر معارك شرسة بين القوات الحكومية اليمنية والمتمردين الحوثيين.

وقالت مصادر إن “قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي التي سيطرت السبت على منطقة ذباب التي تبعد 30 كلم من باب المندب تحاول استعادة السيطرة على معسكر مهم مجاور كانت دخلته السبت”.

ويقع معسكر العمري في منطقة جبلية تشرف على الطريق الساحلية التي تربط بين باب المندب وذباب وتوصل إلى مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، والتي يسيطر عليها الحوثيون.

وقال متحدث عسكري حكومي إن “المتمردين وحلفاءهم من أنصار الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح أطلقوا الأحد على ذباب صاروخين بالستيين اعترضهما الدفاع الجوي التابع للتحالف العربي بقيادة الرياض”، مضيفا أن تقدم القوات شمال ذباب أبطأته الألغام التي زرعها المتمردون.

 

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