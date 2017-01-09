 #صمام_امان_المملكه .. هشتاق يشيد ببسالة رجال الأمن وقائدهم “ابن نايف” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

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#صمام_امان_المملكه .. هشتاق يشيد ببسالة رجال الأمن وقائدهم “ابن نايف”

#صمام_امان_المملكه .. هشتاق يشيد ببسالة رجال الأمن وقائدهم “ابن نايف”
المناطق - الرياض

أشاد ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي بالإنجاز الأمني الذي أطاح بإرهابيي حي الياسمين في الرياض، يقظة رجال الأمن خريجي مدرسة وزير الداخلية ولي العهد الأمير محمد بن نايف، الذين عاجلوا الإرهابيين بضربة استباقية تضاف إلى سجل إنجازات الأمن.

وأكد ناشطون أن أهداف الفئة الضالة أصبحت مكشوفة/ لافتين إلى أن عناصر الإرهاب تعمل وفق أسس ومعايير تستند على الضلال فما يعانون منه من أزمة فكر تدفعهم للضلوع بالإرهاب الذي لادين له متجاوزين الثوابت بدليل استهدافهم بيوت الله.

وأشاد الناشطون بالمواقف البطولية لرجال الأمن وإقدامهم على مواجهة الفئة الضالة ببسالة وقدموا أرواحهم فداء للوطن.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من قتل اثنين من الإرهابيين الخطيرين المطلوبين للأجهزة الأمنية بعد مواجهة مسلحة بحي الياسمين شمال العاصمة الرياض.

 

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