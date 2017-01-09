 “القرني” يمدح بطل عملية حي الياسمين في قصيدة: “لك وسام المجد من حد صبيا للقطيف” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“القرني” يمدح بطل عملية حي الياسمين في قصيدة: “لك وسام المجد من حد صبيا للقطيف” #صمام_امان_المملكه .. هشتاق يشيد ببسالة رجال الأمن وقائدهم “ابن نايف” شاهد.. مركبة “ساهر” تتجاوز السرعة المقررة في عسير معارك “شرسة” تقتل 55 انقلابيا في معارك باب المندب ماذا قال “المفتي” حول مطالب هيئة “الترفيه” بإنشاء “سينما” وحفلات غنائية ؟ مظاهرات تجوب أوروبا للمطالبة برحيل بشار الأسد بعد مقتل الصيعري والصاعدي.. مكافآت ضخمة تصل إلى 5 ملايين ريال للبحث عن 3 مطلوبين “الشرعية” تقترب من السيطرة على منطقة باب المندب “حساب المواطن”.. التسجيل بعد 3 أسابيع وإدراج مستفيدي الضمان آلياً (فيديو) مواطنة تناشد علاجها في الخارج.. “عملية جراحية” تسببت في بتر أطرافها الأربعة استقالة مساعدة وزير بريطاني بعد الكشف عن لوبي اسرائيلي لتوجيه سياسة لندن الخارجية لهذه التخصصات.. وظائف شاغرة بهيئة التحقيق و الإدعاء العام

“القرني” يمدح بطل عملية حي الياسمين في قصيدة: “لك وسام المجد من حد صبيا للقطيف”

“القرني” يمدح بطل عملية حي الياسمين في قصيدة: “لك وسام المجد من حد صبيا للقطيف”
المناطق - الرياض:

خصص الداعية الشيخ عائض القرني، أبياتاً من الشعر مدح فيها بسالة وشجاعة الشرطي، الذي تصدى للإرهابيين، وأرداهما قتيلين في الأحداث التي شهدها حي الياسمين بالرياض.

ولاقت أبيات القرني، التي نشرها في تغريدة على حسابه على ‘‘تويتر‘‘ تداولاً نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي أبيات القصيدة:

لك وسام المجد من حد صبيا للقطيف

أوسمتنا والنياشين جتك معجّلة

عاش جبران المناضل عن الدين الحنيف

والوطن والشعب يا ابن الوفا والمرجلة

لك وسام المجد من حد صبيا للقطيف

أوسمتنا والنياشين جتك معجّلة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>