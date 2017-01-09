“القرني” يمدح بطل عملية حي الياسمين في قصيدة: “لك وسام المجد من حد صبيا للقطيف”

خصص الداعية الشيخ عائض القرني، أبياتاً من الشعر مدح فيها بسالة وشجاعة الشرطي، الذي تصدى للإرهابيين، وأرداهما قتيلين في الأحداث التي شهدها حي الياسمين بالرياض.

ولاقت أبيات القرني، التي نشرها في تغريدة على حسابه على ‘‘تويتر‘‘ تداولاً نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي أبيات القصيدة:

لك وسام المجد من حد صبيا للقطيف

أوسمتنا والنياشين جتك معجّلة

عاش جبران المناضل عن الدين الحنيف

والوطن والشعب يا ابن الوفا والمرجلة

لك وسام المجد من حد صبيا للقطيف

أوسمتنا والنياشين جتك معجّلة