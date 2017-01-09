 “الكابينيت” الإسرائيلي يقرر هدم منزل منفذ عملية القدس وعدم تسليم جثمانه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

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“الكابينيت” الإسرائيلي يقرر هدم منزل منفذ عملية القدس وعدم تسليم جثمانه

“الكابينيت” الإسرائيلي يقرر هدم منزل منفذ عملية القدس وعدم تسليم جثمانه
المناطق - وكالات

قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينيت”، خلال اجتماعه مساء امس الأحد، هدم منزل منفذ عملية الدهس في جبل المكبر بالقدس المحتلة الشهيد فادي قنبر.

ووفق موقع “واللا” العبري فإن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، قرر عدم تسليم جثمان الشهيد قنبر لذويه، بالإضافة لاعتقال كل من يؤيد داعش ويؤيد العملية على مواقع التواصل الاجتماعي إدارياً.

واجتمع “الكابينيت” الساعة السابعة مساءً الامس، لبحث تداعيات العملية التي نفذها الشهيد قنبر في جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة، والتي قتل خلالها 4 جنود إسرائيليون إضافة لإصابة 15 آخرين.

وكان بنيامين نتانياهو رئيس حكومة الاحتلال، قال إن إجراءات ستُتخذ دون الإفصاح عنها عقب عملية الدهس التي وقعت في القدس المحتلة امس.

ومن موقع العملية الفدائية بحي جبل المكبر، أوضح نتانياهو أن الرد الإسرائيلي سيكون بحيث لا تتكرر العمليات الفلسطينية مستقبلاً.

ويذكر أن أربعة جنود إسرائيليين قتلوا وأصيب 16 آخرين ظهر امس الأحد، في عملية دهس قرب مبنى “المندوب السامي” في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت القناة العبرية العاشرة، أن منفذاً فلسطينياً هاجم بشاحنته مجموعة من الجنود الإسرائيليين في منطقة “تلبيبوت” عند مستوطنة “أرمون هنتسيف” القريبة من جبل المكبر جنوب شرق القدس، وقتل أربعة منهم.

وذكرت القناة بأن جندياً خامساً لا تزال جراحه بالغة الخطورة إلى جانب ثمانية آخرين، فيما بقية الإصابات بين المتوسطة والطفيفة.

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