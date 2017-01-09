 سيف بن زايد : تحية لرجال الداخلية السعودية بقيادة ولي العهد ولشجاعتهم في القضاء على الإرهابيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

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سيف بن زايد : تحية لرجال الداخلية السعودية بقيادة ولي العهد ولشجاعتهم في القضاء على الإرهابيين

سيف بن زايد : تحية لرجال الداخلية السعودية بقيادة ولي العهد ولشجاعتهم في القضاء على الإرهابيين
المناطق - متابعات

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الإماراتي الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، التحية لرجال الأمن السعودي لشجاعتهم في القضاء على أوكار الإرهاب والإرهابيين.

وقال الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي على تويتر، “تحية لرجال الداخلية السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن نايف ولشجاعتهم في القضاء على أوكار الإرهاب والإرهابيين”.

يذكر أن الأجهزة الامنية قامت بإحباط عملية إرهابية في حي الياسمين شمال العاصمة الرياض، وكانت الأجهزة الأمنية قد توفرت لديها معلومات عن تواجد مطلوبين خطيرين، يحملان أسلحة وأحزمة ناسفة، بأحد المنازل شمال الرياض وتم محاصرة الموقع، والقضاء على الإرهابيين، بعد تبادل العيارات النارية.

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