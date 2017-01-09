الزامل: الأراضي انخفضت أكثر من 30%‏.. والشراء مناسب بعد رمضان

أكد الكاتب الاقتصادي عصام الزامل انخفاض أسعار الأراضي بنسبة 30%، مقارنة بأسعار ٢٠١٤، مؤكداً استمرار الانخفاض لمستويات أكثر حتى صدور أول فاتورة رسوم الأراضي، وذلك رغم استمرار محتكريها في بث الشائعات.

وقال الزامل في سلسلة تغريدات عبر حسابه بـ”تويتر”: “الأراضي انخفضت أكثر من ٣٠ ٪‏ مقارنة بأسعار ٢٠١٤ وسيصل الانخفاض لمستويات أكثر بعد صدور أول فاتورة رسوم للأراضي”.

وأضاف ضمن وسم #متى_ترخص_الأراضي “إنَّ أول فاتورة لرسوم الأراضي ستصدر بعد ثلاثة شهور تقريباً، وستكون الأرقام صادمة لمحتكري الأراضي وستنخفض الأسعار أكثر”.

كما أوضح الزامل أنَّ النزول سيستمر، وستصل لمستويات منخفضة جداً خلال رمضان، وأن ما بعده سيكون وقتاً مناسباً للشراء، وكلما تأخرت كان أفضل.