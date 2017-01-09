5 شائعات أُطلقت حول البطل “عواجي” حتى الآن

أُطلقت خمس شائعات بشكل واسع حتى هذا الوقت حول البطل جبران عواجي، الذي أجهز على إرهابيَّيْن، أحدهما من أخطر المطلوبين الأمنيين، وصانع الأحزمة الناسفة، وذلك في عملية استباقية بحي الياسمين بالرياض.

وحتى هذه اللحظات تعد الشائعات الخمس من الأمور المتداولة، ولم تعلنها الجهات المعنية، ومنها ما هو استثنائي، فيما تفاءل كثيرون عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعية بتكريم مستحق من مرجعه والجهات المختصة كافة؛ كونه سطر بطولة خالدة.

وكان مجهولون قد أطلقوا شائعة أنه حظي بتكريم قدره مليونان و800 ألف، وكذلك أنه تم الاحتفاء بوالده بمنطقة جازان وسط حضور جماهيري، بينما اتضح أن والده خارج المنطقة. وكذلك شائعة ترقيته إلى رتبة رقيب بشكل استثنائي، وحصوله على وسام الملك عبد العزيز (أعلى وسام في الدولة)، وكذلك حصوله على جيب لكزس من رجل أعمال. وهي الأمور التي ما زالت شائعات حتى هذه اللحظة.