التسجيل في “حساب المواطن” غير إلزامي.. والحاصلون على السجلات التجارية غير ممنوعين من التسجيل

قالت صحيفة “المدينة” نقلا عن مصدر لها في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن التسجيل في برنامج حساب المواطن غير إلزامي، فالذين لا يريدون صرف مبالغ الدعم لهم لا يجبرون على ذلك.

وأوضح مصدر الصحيفة، بأن البرنامج لا يمنع الحاصلين على سجل تجاري من التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم، مبينا أن المعيار الأساسي للدعم هو الدخل الشهري لرب الأسرة.

وأضاف أن مستفيدي الضمان الاجتماعي سيمنحون دعما يعتبر الأكبر والأعلى من بقية الفئات الأخرى، أما الفئة الثانية فستعطى دعما حسب حاجتها، بينما يقل الدعم في الفئتين الثالثة والرابعة، وتستبعد الخامسة والأخيرة التي تمثل الفئة الغنية من الدعم.

وأشار الى أن معادلة حساب الأسرة لم تقر رسميا، وسيعلن عن هذه السياسات قريبا، مبينا أن تحديد شرائح الفئات ومبالغ الدعم التي أعلن عنها هي تقديرية وليست نهائية.

وبرنامج حساب المواطن الذي أعلنت عنه مؤخرا وزارة المالية ويبدأ التسجيل فيه مطلع فبراير المقبل، هو برنامج وطني أنشئ لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين بشكل مباشر، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيسي في البرنامج.

والفئات المستفيدة من البرنامج هي: الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.