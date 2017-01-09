 “البنوك السعودية” تبدأ تطبيق قرار “ساما” بزيادة نسبة التمويل العقاري للأفراد إلى 85 % | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

برنامج ” إحالتي ” بوزارة الصحة يسهم في إنقاذ حياة 712 مريضًا خلال الشهر الماضي تخفيض نسبة المياه المحلاة غداً في الجبيل نتيجة أعمال الصيانة الدورية أمانة المدينة المنورة تصدر أكثر من 4000 ألاف رخصة محل و13 ألف شهادة صحية “البنوك السعودية” تبدأ تطبيق قرار “ساما” بزيادة نسبة التمويل العقاري للأفراد إلى 85 % التسجيل في “حساب المواطن” غير إلزامي.. والحاصلون على السجلات التجارية غير ممنوعين من التسجيل 5 شائعات أُطلقت حول البطل “عواجي” حتى الآن “العمل” حول “إلغاء نظام الكفالة” : “لم يصدر قرار بذلك” 35 وظيفة شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء بمناطق المملكة ‏وإن كان ملهى ! الزامل: الأراضي انخفضت أكثر من 30%‏.. والشراء مناسب بعد رمضان مكتب عمل القنفذ ينفذ جولة مسائية لقطاع الاتصالات والفندقة سيف بن زايد : تحية لرجال الداخلية السعودية بقيادة ولي العهد ولشجاعتهم في القضاء على الإرهابيين

“البنوك السعودية” تبدأ تطبيق قرار “ساما” بزيادة نسبة التمويل العقاري للأفراد إلى 85 %

“البنوك السعودية” تبدأ تطبيق قرار “ساما” بزيادة نسبة التمويل العقاري للأفراد إلى 85 %
المناطق - متابعات

قال طلعت حافظ رئيس لجنة الإعلام والتوعية في البنوك السعودية، إن البنوك بدأت بشكل فوري تطبيق قرار مؤسسة النقد المتضمن زيادة نسبة التمويل العقاري للأفراد من 70 % إلى 85 %.

وأكد حافظ حسبما أوردت صحيفة “عكاظ”، أن جميع البنوك مؤهلة لتقديم التمويل العقاري للأفراد ولا يقتصر القرار عن بنوك دون أخرى، مضيفا أن جميعها قادرة على التأقلم بشكل فوري مع قرارات مؤسسة النقد.

وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” مؤخراً رفع الحد الأعلى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف للمواطنين لتملك المسكن الأول من 70% إلى 85%، بعد أن كانت رفعته في مارس الماضي فقط لشركات التمويل العقاري.

وكانت مؤسسة النقد قد بدأت في العام 2014 تنفيذ اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، والتي نصت على أنه لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد على 70 % من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، في حين يلزم طالب التمويل بدفعة أولى قدرها 30% من قيمة القرض مقدما.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>