 “الجزائية” تنظر في قضية اختطاف الطفلة جوري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رئيس جمهورية النيجر يغادر الرياض متوجهًا إلى المدينة المنورة مقتل 5 جنود في هجوم على حاجز أمني بالعريش الكتاب والمثقفين والإعلاميين يزورون ميناء الملك عبدالله برابغ الأسد: مستعد للتفاوض على منصبي طلاب جامعة القصيم يفحصون مشاكل السمنة لدى “ألف” تلميذ بالرس الكلية التقنية بنجران تختتم برنامج تدريبي لعدد من أفرد المجتمع بعنوان تشغيل وصيانة المولدات الكهربائية مصرع طالبة ابتدائية دهسا امام مدرستها بابو السلع  فصائل المعارضة تعلن انتهاء الهدنة مع تصاعد الخروقات استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة “الجزائية” تنظر في قضية اختطاف الطفلة جوري بالفيديو: مجموعة شباب يضربون “عامل” بالعصي والمقاعد لتعديه على “سعودي” رواد الكشافة السعودية يتجولون في دولة قطر

“الجزائية” تنظر في قضية اختطاف الطفلة جوري

“الجزائية” تنظر في قضية اختطاف الطفلة جوري
المناطق - متابعات

تنظر المحكمة الجزائية، اليوم، بالرياض في قضية اختطاف الطفلة جوري الخالدي؛ ذات العامين ونصف العام التي شهدت أحداثاً متصاعدة بدأًت من قصة اختطافها في أحد مستوصفات الرياض؛ الواقع على طريق خريص في صفر العام الماضي، حتى وجدتها شرطة الرياض في شقة سكنية شرقي العاصمة.

وشهدت مجريات التحقيق فصولاً واتهامات متبادلة بين الخاطف ومَن يقف وراءه، وبين والدها؛ حيث ادّعى الخاطف أنه يريد من والدها مبالغ مالية حتى دخلت فيها قضايا غسل أموال وغيرها.

وطالب المدعي العام بإيقاع حد الحرابة على الخاطف وعقوبات أخرى على مَن سانده، ومن المتوقع أن يدافع والدها عن نفسه في التُهم الموجهة إليه حول تجارته في جلسة اليوم.

وكانت الطفلة جوري قد اختطفت من داخل أحد المستوصفات الخاصة بالرياض، وتفاعل المجتمع وقتها مع قصتها.

غير أن شرطة منطقة الرياض نجحت في إعادة الطفلة إلى أسرتها بعد تحريرها من خاطفيها، حيث اقتحم رجال الشرطة شقة شرق العاصمة الرياض بعد تحريات وتحقيقات دقيقة، حيث عثر على جوري برفقة خادمة إثيوبية وشخص من الجنسية السورية.

وأكدت الخادمة الإثيوبية عدم اشتراكها في عملية الاختطاف، موضحة على أن الخاطف أوهمها أن جوري ابنته.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>