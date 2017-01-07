 استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

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استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة

استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة
واس - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة, كما تنخفض مساءً على وسط وشرق المملكة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى أثارة الأتربة والغبار مما يؤثر في مدى الرؤية الأفقية, وسماء غائمة جزئيًا على شمال ووسط وغرب المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية تتحول جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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