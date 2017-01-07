 مصرع طالبة ابتدائية دهسا امام مدرستها بابو السلع  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

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مصرع طالبة ابتدائية دهسا امام مدرستها بابو السلع 

مصرع طالبة ابتدائية دهسا امام مدرستها بابو السلع 
المناطق - جازان - أمل بهكلي

تنعي إدارة تعليم صبيا ابنتها الطالبة ” ليلى بنت محمد علي حديدي ” ، الطالبة بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة أبو السلع الابتدائية للبنات ، التي توفت صباح اليوم ” الأثنين” دهسا من قبل أحد المواطنين أمام بوابة مدرستها ، بعد نزولها من الباص ، وتم نقلها إلى مستشفى صبيا العام عن طريق حارس المدرسة ، وقد فارقت الحياة أثناء وصولها المستشفى .
وقد باشر الحادث مدير الأمن والسلامة بتعليم صبيا ، ومدير خدمات الطلاب ، ومنسق تعليم البنات ، ومدير الإعلام التربوي ، ومديرة مكتب التعليم بصبيا ، والجهات الأمنية من شرطة المحافظة ومرور صبيا .
مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس قدم أحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الطالبة ” ليلى حديدي ” ولكافة منسوبات المدرسة ، سائلا الله عز وجل أن يتقبلها بواسع رحمته ، وأن يسكنها فسيح جناته ، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان ، إنا لله وإنا إليه راجعون

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