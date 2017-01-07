 الكلية التقنية بنجران تختتم برنامج تدريبي لعدد من أفرد المجتمع بعنوان تشغيل وصيانة المولدات الكهربائية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

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الكلية التقنية بنجران تختتم برنامج تدريبي لعدد من أفرد المجتمع بعنوان تشغيل وصيانة المولدات الكهربائية

الكلية التقنية بنجران تختتم برنامج تدريبي لعدد من أفرد المجتمع بعنوان تشغيل وصيانة المولدات الكهربائية
المناطق - نجران

ضمن إطار برامج الكلية التقنية بنجران ممثلة بمركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر ، أقام قسم التقنية الكهربائية برنامجاً تدريبياً لعدد من أفرد المجتمع تحت عنوان تشغيل وصيانة المولدات الكهربائية .

واستهدف البرنامج الذي استمر ثلاثة أسابيع 24 متدرباً من أفراد المجتمع ، بهدف تطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم.

ويأتي هذا البرنامج من خلال الخطط التدريبية المجدولة بين الكلية التقنية وباقي القطاعات الحكومية والخاصة والأفراد .

وبين عميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي زبعان الصقري  ان هذا البرنامج يأتي ضمن عدة برامج تدريبية توليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جل اهتمامها تجاه الوطن وأبنائه .

وأوضح “الصقري” ان الكلية التقنية بنجران تسعى إلى تقديم برامج تدريبية وممارسات نوعية ومميزة لشرائح مجتمعية عدة من خلال سواعد وطنية بناءة متخصصة  لديها القدرة والمهارة الكافية باعتبارها عنصراً أساسياً في عجلة التنمية بما يتفق مع الأهداف العامة التي من أجلها أنشئت الكلية .

وأعرب اعضاء هيئة التدريب بالكلية بسعادتهم بالتعاون لتدريب منسوبو أي جهة في أي تخصص بالكلية التقنية وكذلك افراد المجتمع لما فيه تطوير للقدرات وتنمية للمهارات .

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