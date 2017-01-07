طلاب جامعة القصيم يفحصون مشاكل السمنة لدى “ألف” تلميذ بالرس

نظمت جامعة القصيم ممثلة في وحدة خدمة المجتمع، وقسم التغذية الإكلينيكية بكلية العلوم الصحية التطبيقية بمحافظة الرس حملة صحية ميدانية تحت شعار “صحة الطالب في غذائه” بهدف التوعية بخطورة مرض السمنة وأسبابه، و أضراره و طرق الوقاية منه، بإشراف نخبة من أساتذة وأطباء القسم بمشاركة طلاب الكلية.

وفحص المشاركون في الحملة أكثر من “ألف” تلميذ بخمس مدارس ابتدائية للبنين بالمحافظة، وتم تسليم مديري المدارس قائمة مفصلة بأسماء الطلاب الذين يعانون من مشاكل في السمنة لإعلام ذويهم لمتابعة حالتهم في مرحلة مبكرة، كما تم تقديم عروض مرئية صحية، وشخصيات كرتونية، وفعاليات توعوية تتناسب مع المرحلة العمرية للتلاميذ، بالإضافة إلى معرض مصاحب للتعريف بأنواع الغذاء الصحي، والأنواع الأخرى الضارة وفي نهاية الحملة تم تقديم وجبات صحية للأطفال، ومطويات تعريفية عن مرض السمنة.

و تأتي هذه الحملة في إطار الجهود التي تقوم بها الجامعة بمختلف كلياتها لخدمة أبناء المنطقة، حيث اعتاد قسم التغذية الإكلينيكية بكلية العلوم الصحية التطبيقية بالرس على تسيير مثل هذه الحملات.

من جهته أكد الدكتور عبد الله بن صالح الرثيع عميد كلية العلوم الصحية التطبيقية بالرس، أن الكلية من خلال أقسامها الصحية سيرت العديد من الحملات الصحية، وأن هذه الحملة تنظم للعام الثاني على التوالي، بواسطة وحدة خدمة المجتمع بالكلية وقسم التغذية الإكلينيكية، بمشاركة عمادة خدمة المجتمع ، كما تمت بالتنسيق مع إدارة التعليم بالمحافظة ، مؤكداً أن هذه المشاركات تهدف للوصول لشرائح المجتمع المختلفة، وتقديم برامج مجتمعية مفيدة، لطلاب المرحلة الابتدائية الذين هم أحوج ما يكونون لمثل هذه البرامج.

وأوضح الدكتور عبد القادر المطيري رئيس قسم التغذية الإكلينيكية بالكلية أن الدراسات العلمية أثبتت ارتفاع معدل السمنة في المملكة، مما يتطلب تنظيم حملات صحية وإعلامية بشكل موسع لمكافحة هذا المرض والتقليل من مضاعفاته في حالة الكشف المبكر عنه ومن هذا المنطلق فقد استهدفت الحملة طلاب المرحلة الابتدائية.