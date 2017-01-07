مقتل 5 جنود في هجوم على حاجز أمني بالعريش

أعلنت مصادر مصرية، اليوم الإثنين، أن مسلحين شنوا هجوماً على حاجز لقوات الأمن في مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، مما أسفر عن سقوط خمس قتلى وعدد من الجرحى من العناصر الأمنية.

وأضافت المصادر الأمنية أن المسلحين هاجموا “حاجز أمن المطافي بمنطقة المساعيد بمدينة العريش”، حيث اشتبكت “قوات الأمن مع العناصر المسلحة وهرعت عربات الإسعاف باتجاه الموقع”.

ونقلت وسائل إعلام مصرية أن الهجوم أسفر عن سقوط 5 قتلى و10 جرحى في صفوف قوات الأمن، ولا زالت الاشتباكات مستمرة بين قوات الأمن والمسلحين.

وتكثف قوات الجيش والشرطة عملياتها ضد الجماعات المتشددة بالمنطقة، ولاسيما تنظيم “أنصار بيت المقدس” الذي غير اسمه إلى “ولاية سيناء” بعد إعلانه مبايعة داعش، وتبنيه معظم الهجمات.