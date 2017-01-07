 رئيس جمهورية النيجر يغادر الرياض متوجهًا إلى المدينة المنورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

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رئيس جمهورية النيجر يغادر الرياض متوجهًا إلى المدينة المنورة

رئيس جمهورية النيجر يغادر الرياض متوجهًا إلى المدينة المنورة
واس - الرياض

غادر فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر الرياض اليوم متوجهًا إلى المدينة المنورة.
وكان في وداع فخامته بالصالة الملكية في مطار الملك خالد الدولي، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ـ الوزير المرافق ـ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي, وسفير جمهورية النيجر لدى المملكة عمرو أمادو سونراي, ومندوب عن المراسم الملكية.

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