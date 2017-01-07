الحمادي : نقله نوعية سيقدمها فرع غرفة الرياض بالمزاحمية

عبر مجلس الإدارة ورئيس لجنة تنمية اعمال المحافظات بغرفة الرياض الأستاذ محمد بن فهد الحمادي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لتفضله بتدشين المبنى الجديد لفرع الغرفة في محافظة المزاحمية يوم الخميس الماضي (7/4/1438هـ 5/1/2017)، والتي وصفها بأنها بادرة تمثل تكريماً للقطاع الخاص بالمحافظة.

وأضاف الحمادي أن رعاية سموه لحفل تدشين المبنى الجديد لهذا الفرع تؤكد اهتمام سموه بأهالي المحافظة والحرص على تعزيز طريق البناء والتطور في هذه المحافظة الفتية، في ظل التوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ التي تحث على الاهتمام بالتنمية المحلية في محافظات المنطقة ومنها محافظة المزاحمية، وتشجيع الاستثمار فيها.

وأكد أن المبنى الجديد لفرع الغرفة بالمزاحمية سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في عمل الفرع للنهوض بدوره في خدمة القطاع الخاص بالمحافظة ومساندته للقيام برسالته والمساهمة في بناء مشاريع التنمية الاقتصادية بالمحافظة، وتعزيز نهضتها الاقتصادية والعمرانية، واستغلال الإمكانات الاستثمارية المتاحة للمحافظة، ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيها، وتعزيز برامج توطين الوظائف وإتاحة فرص التوظيف أمام الشباب والشابات هناك، كما أن الفرع سيتمكن من تطوير خدمات تصديق معاملات رجال الأعمال.

وعبر رئيس لجنة تنمية اعمال المحافظات عن تقديره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة لاهتمامهم بفروع الغرفة بالمحافظات وإنشاء مبانٍ جديدة للفروع بالمحافظات، مؤكداً أنه سينعكس إيجابياً على المحافظات وحركة التطور فيها والنهوض بعمل هذه الفروع لخدمة قطاع الأعمال وتنمية المحافظات.