 الحمادي : نقله نوعية سيقدمها فرع غرفة الرياض بالمزاحمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

دراسة: زيت جوز الهند يساعد على فقدان الوزن الإجتماع الأول لوحدة إدارة المشاريع للعام المالي الجديد بتعليم حائل   مجموعة سلامات الطبية و«ابن ماجة الابتدائية» يعقدان شراكة مجتمعية منيف الفداغي مؤكدا : نعمل علی خدمة مجتمع حائل للاستفادة من الخبرات مرابطو الحد الجنوبي.. عين على العلم وعين تحرس الوطن حظر مؤقت لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من بلغاريا “شركات التأمين” تتوقع انتهاء إجراءات التأمين على العمالة المنزلية قبل نهاية 2017 الحملة الوطنية السعودية توزع المساعدات الاغاثية في تركيا ( كفاءة ): الإطارات تصنف إلى ثلاثة أنواع رئيسية الحمادي : نقله نوعية سيقدمها فرع غرفة الرياض بالمزاحمية الجيش اليمني يقترب من السيطرة على وسط صعدة مختصون: عوائد مالية وصحية من ضريبة السلع الانتقائية

الحمادي : نقله نوعية سيقدمها فرع غرفة الرياض بالمزاحمية

الحمادي : نقله نوعية سيقدمها فرع غرفة الرياض بالمزاحمية
المناطق - الرياض

عبر مجلس الإدارة ورئيس لجنة تنمية اعمال المحافظات بغرفة الرياض الأستاذ محمد بن فهد الحمادي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لتفضله بتدشين المبنى الجديد لفرع الغرفة في محافظة المزاحمية يوم الخميس الماضي (7/4/1438هـ 5/1/2017)، والتي وصفها بأنها بادرة تمثل تكريماً للقطاع الخاص بالمحافظة.

وأضاف الحمادي أن رعاية سموه لحفل تدشين المبنى الجديد لهذا الفرع تؤكد اهتمام سموه بأهالي المحافظة والحرص على تعزيز طريق البناء والتطور في هذه المحافظة الفتية، في ظل التوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ التي تحث على الاهتمام بالتنمية المحلية في محافظات المنطقة ومنها محافظة المزاحمية، وتشجيع الاستثمار فيها.

وأكد أن المبنى الجديد لفرع الغرفة بالمزاحمية سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في عمل الفرع للنهوض بدوره في خدمة القطاع الخاص بالمحافظة ومساندته للقيام برسالته والمساهمة في بناء مشاريع التنمية الاقتصادية بالمحافظة، وتعزيز نهضتها الاقتصادية والعمرانية، واستغلال الإمكانات الاستثمارية المتاحة للمحافظة، ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيها، وتعزيز برامج توطين الوظائف وإتاحة فرص التوظيف أمام الشباب والشابات هناك، كما أن الفرع سيتمكن من تطوير خدمات تصديق معاملات رجال الأعمال.

وعبر رئيس لجنة تنمية اعمال  المحافظات عن تقديره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة لاهتمامهم بفروع الغرفة بالمحافظات وإنشاء مبانٍ جديدة للفروع بالمحافظات، مؤكداً أنه سينعكس إيجابياً على المحافظات وحركة التطور فيها والنهوض بعمل هذه الفروع لخدمة قطاع الأعمال وتنمية المحافظات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>