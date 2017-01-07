( كفاءة ): الإطارات تصنف إلى ثلاثة أنواع رئيسية

أعلنت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع وزارة التجارة ةالاستثمار والجمارك السعودية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة في شهر أبريل من عام 2014, عن اللائحة الإلزامية لمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة للإطارات، التي بدأ تطبيقها في الأول من نوفمبر 2015م .

وبحسب اللائحة تتوزع الإطارات إلى ثلاثة أنواع رئيسية: أــ ( إطارات 1C ) وتخص المركبات الخفيفة (سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة)، التي يبلغ وزنها أقَل من 3.5 طن، وتحمل رمز تصنيف السرعة أكبر (F – 80 كلم/ساعة), ب ــ ( إطارات 2C )، وتخص المركبات الخفيفة والمتوسطة، بحيث يكون معامل سعة التحميل أقل من أو يساوي 121، و رمز تصنيف السرعة أكبر من أو يساوى N) – 140 كلم/ساعة), ج ــ ( إطارات 3 C )، وتخص المركبات الثقيلة التي يبلغ وزنها أكثر من 3.5 طن، ومعامل سعة التحميل أكبر من أو يساوي 122، ورمز تصنيف السرعة أكبر من أو يساوى M) – 130 كلم/ساعة) في حال كان معامل سعة التحميل أقل من 121 .

وتضمنت اللائحة بعض الاستثناءات، وتشمل (الإطارات الاحتياطية والمستخدمة بشكل مؤقت، وإطارات الدراجات النارية، وإطارات الدراجات، والإطارات المخصصة للسير على الطرق الوعرة، وإطارات المركبات الأثرية، والإطارات التي لها رموز سرعة “B” أو”C” أو”D” أو”E ” أو”F .

وبحسب اللائحة فقد تم تطبيق متطلبات مقاومة الدوران على مرحلتين تتفاوت تواريخ بدء العمل بها بحسب فئة الإطار وتشمل :

1- فئة الإطار ( C1 و C2 ) وتم تنفيذها على مرحلتين الأولى بدأ تطبيقها في 1 نوفمبر 2015م للإطارات المستوردة أو المصنعة محلياً، والثانية يبدأ تطبيقها في 1 نوفمبر 2019م، أما إطارات السيارات الجديدة فتم كذلك تطبيقها على مرحلين الأولى بدأت في 1 نوفمبر 2016م، والثانية في 1 نوفمبر 2020م.

2- فئة الإطار ( C3 ) ويتم تنفيذها على مرحلتين الأولى في 1 نوفمبر 2016م للإطارات المستوردة أو المصنعة محلياً، والثانية في 1 نوفمبر 2020م ، أما إطارات السيارات الجديدة لهذه الفئة فسيتم كذلك تطبيقها على مرحلتين تكون الأولى في 1 نوفمبر 2017م والثانية في 1 نوفمبر 2021م .

فيما سيتم تطبيق لائحة التماسك على الأسطح الرطبة وفق الآتي :

1- فئة الإطار ( C1 ) بدأ التطبيق في 1 نوفمبر 2015م للإطارات المستوردة أو المصنعة محلياً ، وفي 1 نوفمبر 2016م لإطارات السيارات الجديدة .

2- فئة الإطار ( C2 ) يبدأ التطبيق في 1 نوفمبر 2018م للإطارات المستوردة أو المصنعة محلياً ، وفي 1 نوفمبر 2017م لإطارات السيارات الجديدة .

3- فئة الإطار ( C3 ) يبدأ التطبيق في 1 نوفمبر 2020م للإطارات المستوردة أو المصنعة محلياً، وفي 1 نوفمبر 2017م لإطارات السيارات الجديدة.