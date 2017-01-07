 ( كفاءة ): الإطارات تصنف إلى ثلاثة أنواع رئيسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

دراسة: زيت جوز الهند يساعد على فقدان الوزن الإجتماع الأول لوحدة إدارة المشاريع للعام المالي الجديد بتعليم حائل   مجموعة سلامات الطبية و«ابن ماجة الابتدائية» يعقدان شراكة مجتمعية منيف الفداغي مؤكدا : نعمل علی خدمة مجتمع حائل للاستفادة من الخبرات مرابطو الحد الجنوبي.. عين على العلم وعين تحرس الوطن حظر مؤقت لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من بلغاريا “شركات التأمين” تتوقع انتهاء إجراءات التأمين على العمالة المنزلية قبل نهاية 2017 الحملة الوطنية السعودية توزع المساعدات الاغاثية في تركيا ( كفاءة ): الإطارات تصنف إلى ثلاثة أنواع رئيسية الحمادي : نقله نوعية سيقدمها فرع غرفة الرياض بالمزاحمية الجيش اليمني يقترب من السيطرة على وسط صعدة مختصون: عوائد مالية وصحية من ضريبة السلع الانتقائية

( كفاءة ): الإطارات تصنف إلى ثلاثة أنواع رئيسية

( كفاءة ): الإطارات تصنف إلى ثلاثة أنواع رئيسية
واس - الرياض

أعلنت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع وزارة التجارة ةالاستثمار والجمارك السعودية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة في شهر أبريل من عام 2014, عن اللائحة الإلزامية لمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة للإطارات، التي بدأ تطبيقها في الأول من نوفمبر 2015م .
وبحسب اللائحة تتوزع الإطارات إلى ثلاثة أنواع رئيسية: أــ ( إطارات 1C ) وتخص المركبات الخفيفة (سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة)، التي يبلغ وزنها أقَل من 3.5 طن، وتحمل رمز تصنيف السرعة أكبر (F – 80 كلم/ساعة), ب ــ ( إطارات 2C )، وتخص المركبات الخفيفة والمتوسطة، بحيث يكون معامل سعة التحميل أقل من أو يساوي 121، و رمز تصنيف السرعة أكبر من أو يساوى N) – 140 كلم/ساعة), ج ــ ( إطارات 3 C )، وتخص المركبات الثقيلة التي يبلغ وزنها أكثر من 3.5 طن، ومعامل سعة التحميل أكبر من أو يساوي 122، ورمز تصنيف السرعة أكبر من أو يساوى M) – 130 كلم/ساعة) في حال كان معامل سعة التحميل أقل من 121 .
وتضمنت اللائحة بعض الاستثناءات، وتشمل (الإطارات الاحتياطية والمستخدمة بشكل مؤقت، وإطارات الدراجات النارية، وإطارات الدراجات، والإطارات المخصصة للسير على الطرق الوعرة، وإطارات المركبات الأثرية، والإطارات التي لها رموز سرعة “B” أو”C” أو”D” أو”E ” أو”F .
وبحسب اللائحة فقد تم تطبيق متطلبات مقاومة الدوران على مرحلتين تتفاوت تواريخ بدء العمل بها بحسب فئة الإطار وتشمل :
1- فئة الإطار ( C1 و C2 ) وتم تنفيذها على مرحلتين الأولى بدأ تطبيقها في 1 نوفمبر 2015م للإطارات المستوردة أو المصنعة محلياً، والثانية يبدأ تطبيقها في 1 نوفمبر 2019م، أما إطارات السيارات الجديدة فتم كذلك تطبيقها على مرحلين الأولى بدأت في 1 نوفمبر 2016م، والثانية في 1 نوفمبر 2020م.
2- فئة الإطار ( C3 ) ويتم تنفيذها على مرحلتين الأولى في 1 نوفمبر 2016م للإطارات المستوردة أو المصنعة محلياً، والثانية في 1 نوفمبر 2020م ، أما إطارات السيارات الجديدة لهذه الفئة فسيتم كذلك تطبيقها على مرحلتين تكون الأولى في 1 نوفمبر 2017م والثانية في 1 نوفمبر 2021م .
فيما سيتم تطبيق لائحة التماسك على الأسطح الرطبة وفق الآتي :
1- فئة الإطار ( C1 ) بدأ التطبيق في 1 نوفمبر 2015م للإطارات المستوردة أو المصنعة محلياً ، وفي 1 نوفمبر 2016م لإطارات السيارات الجديدة .
2- فئة الإطار ( C2 ) يبدأ التطبيق في 1 نوفمبر 2018م للإطارات المستوردة أو المصنعة محلياً ، وفي 1 نوفمبر 2017م لإطارات السيارات الجديدة .
3- فئة الإطار ( C3 ) يبدأ التطبيق في 1 نوفمبر 2020م للإطارات المستوردة أو المصنعة محلياً، وفي 1 نوفمبر 2017م لإطارات السيارات الجديدة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>