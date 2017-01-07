الحملة الوطنية السعودية توزع المساعدات الاغاثية في تركيا

قامت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا من خلال مكتبها في تركيا بتوزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين في منطقة التن اوز ،وذلك ضمن المحطة الرابعة والاربعون من المشروع الموسمي شقيقي دفئك هدفي4 حيث بلغ عدد المستفيدين من التوزيع خلال هذه المحطة 1080 شقيق سوري .

مدير مكتب الحملة في تركيا الاستاذ / خالد السلامة اشار الى ان توزيعات الكسوة الشتوية في تركيا تستهدف اكبر قدر ممكن من الاشقاء اللاجئين السوريين المنتشرين هناك حيث تم استهداف عدد /1080/ شقيق سوري في هذه المحطة بواقع 3.248 قطعة شتوية شملت البطانيات الكبيرة و بطانيات الطفل و الجاكيتات و الكنزات و الطقم الشتوي و الشال النسائي ، بالإضافة الى ادخال الجزء المخصص للأشقاء النازحين في الشمال السوري في منطقة حلب وريفها وادلب وريفها .

من جانبه اكد المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان ان الحملة تحرص على ايلاء الشقيق السوري اهتماما بالغا ،مستمدة ذلك من ديننا الحنيف الذي يحث على اغاثة الملهوف و الوقوف مع المحتاج ، منوها الى ان الحملة ستستمر بعون الله في توزيع الكسوة بكل من الاردن وتركيا ولبنان والداخل السوري .

وأضاف السمحان ان هذه الجهود الاغاثية التي تقدمها الحملة تأتي لتؤكد اواصر الاخوة و المحبة التي يكنها الشعب السعودي الكريم وحكومته الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – والشعب السعودي الكريم تجاه الشعب السوري العزيز و الوقوف الى جانبه والى جانب الاشقاء العرب و المسلمين في مختلف الاحوال و الظروف ، كما تأتي هذا المساعدات النبيلة لتعكس التطلعات الانسانية والروابط الاخوية التاريخية بين الشعب السعودي الكريم والشعب السوري العزيز والوقوف الى جانبهم في ازمتهم الى ان يمنّ الله عليهم بأن يعودوا الى بلادهم سالمين سائلاً الله العلي القدير ان يجزي المتبرعين من الشعب السعودي خير الجزاء .