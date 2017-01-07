“شركات التأمين” تتوقع انتهاء إجراءات التأمين على العمالة المنزلية قبل نهاية 2017

قال عادل العيسى، المتحدث الإعلامي لشركات التأمين، إن التنسيق جار مع وزارة العمل بخصوص ملف التأمين على العمالة المنزلية، متوقعا انتهاء الإجراءات المتعلقة به قبل نهاية 2017.

وأضاف حسبما نقلت صحيفة “الاقتصادية” أن هناك محاولات لإدخال منتجات جديدة في قطاع التأمين خلال العام الجاري، مثل تأمين العمالة المنزلية وتنظيم بعض المنتجات الأخرى مثل التأمين الهندسي “المقاولات”.

وأكد على أن قطاع التأمين بحاجة إلى ترتيب أكثر، مبينا أن دخول منتجات جديدة يسهم بشكل إيجابي على القطاع في المملكة.