حظر مؤقت لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من بلغاريا

حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤقتًا استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس من جمهورية بلغاريا، بعد أن ورد للوزارة نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور إصابات بمرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة في تلك البلاد.

وتـم توجيه المحاجر الحيوانية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم.