مرابطو الحد الجنوبي.. عين على العلم وعين تحرس الوطن

عين على التحصيل العلمي وأخرى تحرس الوطن.. فبالأمن والأمان والعلم والتعلم يتحقق لهذا الوطن الرفعة والتطور.. جنودنا البواسل في الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي هم أعين ترقب تحركات العدو وتذود عن حياض الوطن وفي القاعات الدراسية هم طلاب يؤدون اختباراتهم طلباً لنيل أعلى الدرجات.

وقد أوضح عميد عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة جازان الدكتور إبراهيم بن أحمد غاشم أن الطلاب الملتحقين بالدراسة عن طريق التعليم عن بعد من رجال القوات المسلحة المرابطين على الحد الجنوبي والمشاركين في عاصفة الحزم يؤدون اختباراتهم للفصل الدراسي الأول من العام 1437/1438هـ.

وبين الدكتور غاشم أنه وإيماناً بالدور الذي تضطلع به جامعة جازان نحو الوطن وأبنائه، وتعزيزًا للقيم الوطنية التي تجسدها الجامعة نحو رجال القوات المسلحة في مهمتهم النبيلة للذود عن حياض الوطن والمحافظة على أمنه فقد هيأت كافة الوسائل التي تسهل على جنودنا البواسل أداء اختباراتهم.

وأشار الدكتور غاشم أن العمادة وبناء على توجيهات معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني قامت منذ بداية العام الدراسي بإعفائهم من الرسوم الدراسية ووضعت الآليات المناسبة التي تراعي ظروفهم فيما يخص احتساب درجات أعمال السنة، والاختبارات النهائية لمن لم يستطع تأديتها وفقًا للجداول التي أعدتها عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة.