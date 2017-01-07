منيف الفداغي مؤكدا : نعمل علی خدمة مجتمع حائل للاستفادة من الخبرات

قدم رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحائل الاستاذ منيف الفداغي شكره لكل من تفاعل واهتم من الجهات ذات العلاقة بالمنطقة ممثلة في مركز التنمية الاجتماعية فيما يخدم احتياجات المركز مثمناً الجهود المبذولة التي قدمها وتقدمها اللجنة، ومؤكداً في الوقت نفسه أن هذا الاهتمام يأتي لتبادل الأفكار والاستفادة من الخبرات،

معتبراً لجنة تنمية حائل من اللجان الفعالة لما تقدمه من فعاليات ومناشط متميزة وبرامج إرشادية وتوعوية وتثقيفية لشتى شرائح المجتمع طوال العام …

مشيدا بدور وجهود القسم النسائي علی كل ما يعزز من نجاح خطة العمل للدورات لهذا العام وعمل اللازم للتعرّف على البرامج والفعاليات التي تنفذها اللجنة .

ومدى استفادة جميع أفراد المجتمع من برامجها والتعرف على ما يقدمه من دورات كان لها الأثر الإيجابي للمجتمع بمجتمع حائل