 مجموعة سلامات الطبية و«ابن ماجة الابتدائية» يعقدان شراكة مجتمعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

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مجموعة سلامات الطبية و«ابن ماجة الابتدائية» يعقدان شراكة مجتمعية

مجموعة سلامات الطبية و«ابن ماجة الابتدائية» يعقدان شراكة مجتمعية
المناطق - حائل

وقعت مجموعة سلامات الطبية، ومدرسة ابن ماجة الابتدائية، اتفاقية شراكة مجتمعية للتعاون في عدد من البرامج، حيث وقع المدير العام التنفيذي لمستشفى سلامات, الدكتور محمد بن أحمد العداوي، ومدير مدرسة ابن ماجة الابتدائية، الأستاذ عبدالرحمن بن سليمان الغيثي, اتفاقية “شراكة مجتمعية إستراتيجية لدعم العملية التعليمية من خلال تجهيز عيادة طبية متكاملة داخل المدرسة لخدمة نحو 450 طالباً , وتفعيل البرامج الصحية, ودعم الأنشطة المدرسية”.

واتفق الطرفان على التعاون في إقامة المحاضرات الصحية التوعوية، التي تستهدف طلاب المدرسة, وتأهيل المرشد الصحي بالمدرسة للتعامل مع بعض الحالات المرضية الطارئة, وإجراء كشف مبكر لداء السكري وتسوس الأسنان لطلاب المدرسة, إضافة لمنح منسوبي المدرسة وعائلتهم خصم خاص يقدر بـ 20% للاستفادة من خدمات المجموعة الطبية.

وأكد د. العداوي أن عقد الشراكة ينسجم مع رؤية المستشفى المستقبلية, وخططه الاستراتيجية. وقال: “سنعمل على تحقيق أهداف الشراكة مع المدرسة لأنها أهداف تُعنى بشريحة مهمة وغالية علينا، خصوصاً أن طلاب اليوم هم عماد النهضة و قادة المستقبل”.

وأشار إلى أن المستشفى فضلاً عما قدمه من تجهيز للعيادة الطبية, فإنه سيركز على البرامج الطبية التثقيفية والوقائية، وبلا شك فان الشراكة مع المدرسة ستعطي لهذه البرامج مردوداً أكبر وفائدة أوسع.

من جانبه, رحب مدير مكتب الجنوب بتعليم حائل الأستاذ مجول بن كريم العنزي بشراكة مجموعة سلامات الطبية مع مدرسة ابن ماجة الابتدائية، وأكد على الأدوار المهمة التي يمكن أن تسهم بها المجموعة لتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكداً أن كل قطاعات المجتمع مطالبة بالحفاظ على صحة وسلامة أبناءنا الطلاب، لأن ذلك يعني تأهيل مواطن صالح لخدمة الوطن، وأضاف: “إن الشراكة مفهوم متقدم للعمل المثمر، والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص ذات أهمية بالغة”.

في حين, عبر مدير مدرسة ابن ماجة الابتدائية الأستاذ عبدالرحمن بن سليمان الغيثي عن سعادته بالشراكة المجتمعية مع مجموعة سلامات الطبية والتي وصفها بـ”الإستراتيجية” , مؤكداً أن الرغبة الصادقة من إدارة المجموعة ممثلة بالدكتور محمد العداوي لدعم المدرسة في الجانب الصحي, أثمر عن عقد الشراكة الحالي بين الطرفين.

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