 الإجتماع الأول لوحدة إدارة المشاريع للعام المالي الجديد بتعليم حائل   | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

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الإجتماع الأول لوحدة إدارة المشاريع للعام المالي الجديد بتعليم حائل  

الإجتماع الأول لوحدة إدارة المشاريع للعام المالي الجديد بتعليم حائل  
المناطق - حائل
عقد مديرعام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني الإجتماع الأول بوحدة إدارة المشاريع بالإدارة  للعام المالي الجديد 1437/1438هـ الخميس الموافق  7/4/1438هـ بقاعة الأمير فيصل بن عبدالله بمبنى الإدارة  وتوصلت لجنة الإجتماع إلى مجموعة نقاط رئيسية منها: إقرار تنفيذ ورشة عمل الإدارات لآلية تجهيزالمعاملات وكراسات الشروط والمنافسات، والإعتماد الكلي على طرح المنافسات وعدم اللجوء إلى الشراء المباشر إلا في حالات الضرورة القصوى لتحقيق مبدأ الشفافية، وعدم التأخر في رفع مستخلصات المقاولين أولا بأول، والتأكيد على الإدارات تجهيز المعاملات أولا بأول، واستعراض المبالغ التي تم صرفها العام الماضي والبنود التي تم تعزيزها حيث تم صرف بنسبة 99% من المخصصات بالإضافة إلى البنود المركزية.

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