 دراسة: زيت جوز الهند يساعد على فقدان الوزن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

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دراسة: زيت جوز الهند يساعد على فقدان الوزن

دراسة: زيت جوز الهند يساعد على فقدان الوزن
المناطق - وكالات

كثير من الأشخاص يظنون أنهم بحاجة إلى تجنب الدهون من وجباتهم لفقدان أوزانهم ولكن هذا ليس صحيحًا، فمن المهم أن يستهلك الجسم بعض الدهون الجيدة مثل تلك الموجودة فى زيت جوز الهند، إذ يحتوى على الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة التى يتم إرسالها مباشرة إلى الكبد من خلال الجهاز الهضمى، ويتم استخدامها للحصول على الطاقة اللازمة للجسم.

وأظهرت نتائج دراسة أجريت على الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة، أنها تقلل من الشهية وبالتالى تساعد على فقدان الوزن ، ونشرت نتائج هذه الدراسة على موقع Spoon University.

شملت هذه الدراسة 40 امرأة تم تقسيمهن إلى مجموعتين، مجموعة أخذت معلقتين يومياً من من زيت جوز الهند، والأخرى أخذت معلقتين من زيت فول الصويا لمدة 28 يوما، كما قيل لهم أيضا أن يحاولن أن يمشين أكثر وأن يتناولن أقل من المعتاد.

وأظهرت النتائج أن المجموعتين فقدتا الوزن، ولكن لاحظ الباحثون أن المجموعة التى تناولت زيت جوز الهند خسرن دهونا أكثر من دهون البطن، بينما تركزت الدهون عند المجموعة الأخرى عند منطقة البطن.

وينصح الأطباء الأشخاص الذين يرغبون فى خسارة المزيد من أوزانهم بتناول معلقتين من زيت جوز الهند يومياً كما فعلت المشاركات فى الدراسة، أو إضافته إلى الأطعمة .

وأضافت الدراسة، أن ما يقرب من 50٪ من الأحماض الدهنية الموجودة في زيت جوز الهند عبارة عن حمض اللوريك، وعندما يتم هضم حمض اللوريك فإنه يشكل مادة تسمى مونولورين، وكل من حمض اللوريك ومونولورين يقتلان الجراثيم الضارة مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات، كما أن الدهون المشبعة الموجودة فى زيت جوز الهند يمكن أن تزيد من نسبة الكوليسترول المفيد فى الجسم، كما أنها تساعد على تقليل ضرر نسبة الكولسترول السيئة.

 

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