 (فيديو) بهذه الطريقة .. مهاجم اسطنبول خدع الشرطة التركية للتسلل والهرب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

انهيار مصورة مقتل إرهابيي الياسمين.. اللحظات المرعبة أدخلتها المستشفى انتشار إنفلونزا “قاتلة” في فرنسا .. 381 مصابا في الإنعاش ووفاة 22 خلال خلال أيام أول مزادات تركة صالح الراجحي في فبراير.. وتوقعات بضغطها على أسعار العقارات لهذه الفائدة .. إذا خرجتم إلى البَر فاحرصوا على الصلاة (فيديو) “جبران” أنموذج لآلاف الأبطال صورة بطل عملية “الياسمين” باستخدام الريشة والقهوة ربع مليون لغم زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح في اليمن (فيديو) بهذه الطريقة .. مهاجم اسطنبول خدع الشرطة التركية للتسلل والهرب دراسة: زيت جوز الهند يساعد على فقدان الوزن الإجتماع الأول لوحدة إدارة المشاريع للعام المالي الجديد بتعليم حائل   مجموعة سلامات الطبية و«ابن ماجة الابتدائية» يعقدان شراكة مجتمعية منيف الفداغي مؤكدا : نعمل علی خدمة مجتمع حائل للاستفادة من الخبرات

(فيديو) بهذه الطريقة .. مهاجم اسطنبول خدع الشرطة التركية للتسلل والهرب

(فيديو) بهذه الطريقة .. مهاجم اسطنبول خدع الشرطة التركية للتسلل والهرب
المناطق - وكالات

استطاع منفذ هجوم اسطنبول الدامي الذي أوقع 39 قتيلاً وأكثر من 65 جريحاً ليلة رأس السنة، خداع الشرطة بعد دقائق قليلة على تنفيذ جريمته، وفقاً لفيديو جديد تناقلته وسائل إعلام تركية.

وكانت هوية المنفذ شهدت لغطاً كبيراً في الأيام الماضية، وحسب صحيفة “خبر ترك”، فإنه يتحدر من تركستان الشرقية بالصين، ويُدعى عبد القادر مشاريبوف. في حين ذكرت صحيفة “حرييت” أنه متطرف أوزبكي ينتمي لتنظيم داعش ويدعى حركيا “أبو محمد الخراساني”.

كما نقلت عن أجهزة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في اسطنبول أن الرجل في الرابعة والثلاثين، وهو أوزبكي ينتمي إلى خلية داعش في آسيا الوسطى، علماً أن داعش تبنى رسميا الهجوم على مطعم رينا.

وبالعودة إلى الفيديو الجديد، فقد أكد مراسل قناةKanal D التركية أن دورية للشرطة أوقفته مباشرة بعد الهجوم، لكنه تمكن من خداعهم، بعد أن أوهمهم أنه من الضحايا، كما ظهر في فيديو بثته القناة.

وتمكن مراسل القناة من تصوير تقرير من داخل المطعم الذي قُتل فيه حوالي 20 عربيا بين الضحايا، بعد أن كانت الشرطة تمنع الدخول إليه بسبب التحقيقات المستمرة.

كما أكد مراسل القناة، بحسب ما نقل موقع “تركيا الآن” أن المسلح الذي لم تتمكن السلطات التركية من القبض عليه بعد، تسلل بين مرافق المطعم بحرفية عالية كمن يعرف المكان جيداً، على حد تعبيره.

واستطاع تجاوز نقطة التفتيش بعدما أخبر عناصر الشرطة أنه يعاني من إصابة في يده جراء الحادث، ليسمحوا له بالذهاب، في حين أشارت وسائل إعلام تركية إلى أن المهاجم فجر قنبلة يدوية في يده لكي يتمكن من خداع الشرطة وإيهامهم أنه أحد ضحايا الهجوم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>