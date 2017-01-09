 صورة بطل عملية “الياسمين” باستخدام الريشة والقهوة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

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صورة بطل عملية “الياسمين” باستخدام الريشة والقهوة

صورة بطل عملية “الياسمين” باستخدام الريشة والقهوة
المناطق - الرياض:

تناقل مغردون صورة رسمتها فنانة سعودية لرجل الأمن بطل عملية الياسمين باستخدام الريشة والقهوة، وسط إشادات بموهبتها وإتقانها الذي أظهرته في مقطع فيديو يبين تمكنها في رسم الملامح وتشكيلها بواقعية.

وقالت “عهود العبدالله”، إن عملية الرسم استغرقت “ساعة” من الزمن، موضحة أنها جاءت كرد فعل بعد المشهد البطولي الذي شاهدت فيه شجاعة البطل، وإقدامه أثناء إطلاق النار على الإرهابيين.

وذكرت “عهود” أن متابعيها أطلقوا عليها “رسامة الوطن”، نظراً لتفاعلها مع الأحداث والمنجزات الوطنية؛ لافتة في الوقت نفسه إلى نوع آخر من الفن تتقنه، ألا وهو الرسم على الماء الذي غالباً ما يستغرق وقتاً أطول، لكنها لا تستطيع الاحتفاظ به لوقت طويل.

والريشة بالنسبة إلى الفنانة “عهود العبدالله”، هي الهواية والوظيفة والتعبير عن الأحاسيس والمشاعر، على حد وصفها.

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