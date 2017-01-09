أول مزادات تركة صالح الراجحي في فبراير.. وتوقعات بضغطها على أسعار العقارات

بدأ مجلس أعمال تصفية تركة الشيخ صالح الراجحي أعماله فعليا للتحضير لأول المزادات، حيث سيتم في ضوء ذلك تدشين مزاد الدفعة الأولى من التصفية منتصف شباط (فبراير)، التي يتوقع أن تشتمل على: أحد الأبراج التجارية والمكتبية، وموقع استثماري آخر في الشريط التجاري على طريق العليا في الرياض، إضافة إلى أرض خام تقع في شرق الرياض وعلى مساحة تقدر بنحو 400 ألف متر.

كما سيتم خلال مارس طرح مزادات أخرى تشتمل على عقارات مدرة ذات دخول عالية، إضافة إلى أراض في مواقع متميزة، وعدد منها على الشريط التجاري في مدينة الرياض وفي مواقع متميزة في عدد من مناطق المملكة، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وأوضحت المصادر، أن مزادات تركة الشيخ صالح الراجحي التي سيتم طرحها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة تقدر بنحو ملياري ريال، وأنه ورد لمجلس أعمال التصفية عدد من الاستفسارات تمهيدا للدخول في المزادات على العقارات المطروحة.

معلوم أن نحو 90 في المائة من تركة صالح الراجحي التي تشتمل على عقارات وأراض تقع في الرياض، فيما يتوقع الانتهاء من تصفية التركة خلال عامين.

يذكر أن المحكمة العامة في الرياض أصدرت في عام 2015 حكما بتصفية تركة رجل الأعمال صالح الراجحي وتعيين مجلس يتولى ذلك، ودعت مطلع 2016 الراغبين من مكاتب المحاماة والمحاسبين للتقدم للانضمام إلى مجلس تصفية تركة صالح عبدالعزيز الراجحي وفق الأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن.

ويتوقع مراقبون أن تتأثر الأسعار في السوق العقارية بصورة كبيرة نتيجة القيام بأعمال تلك التصفية الضخمة خلال الأجل القصير، التي تتزامن مع بدء التطبيق الفعلي لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، وسيشكلان معا عاملي ضغط كبير على مستويات الأسعار السوقية المتضخمة في الوقت الراهن.