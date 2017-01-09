إغلاق 3 مصانع وتغريم 49 منشأة بسبب مخالفات بيئية

أغلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 3 مصانع حتى يتم تصحيح وضعها البيئي وتغريم 49 منشأة مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية شملت مختلف النشاطات منها مصانع للمنتجات الخرسانية والألمونيوم وللزجاج ومنتجات أسمنتيه وخدمات صناعية وكسارات وذلك بالرياض ومكة المكرمة والشرقية وكذلك المدينة المنورة وتبوك والمنطقة الجنوبية .

وتأتي هذه العقوبات ضمن حملة وجه بها رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خليل الثقفي في تطبيق النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية، والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير المعمول بها في المملكة.

وشــددت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على استمرارها في عمليات التفتيش البيئي على المنشآت للتأكد من التزامها للاشتراطات والمقاييس البيئية المعمول بها في المملكة.