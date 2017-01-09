 إطلاق خدمة تقديم ونشر قرارات الشركاء والجمعيات غير العادية للشركات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

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إطلاق خدمة تقديم ونشر قرارات الشركاء والجمعيات غير العادية للشركات

إطلاق خدمة تقديم ونشر قرارات الشركاء والجمعيات غير العادية للشركات
المناطق_الرياض

أطلقت وزارة التجارة والاستثمار خدمة تقديم قرارات الشركاء والجمعيات العامة غير العادية للشركات عبر موقعها الإلكتروني وتهدف الوزارة عبر هذه الخدمة إلى تطبيق ودعم الحكومة الإلكترونية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعتبر هذه الخدمة جزء من الخدمات المتميزة التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تمكن المستفيدين من تقديم قرارات الشركاء ونشرها إلكترونياً، دون الحاجة لزيارة مقر الوزارة وفروعها، مبينة أنه يمكن للمستفيد تقديم الطلب إلكترونياً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني http://Pd.mci.gov.sa وتقوم الوزارة بالتحقق من الطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة والموافقة عليه إلكترونياً ليتم سداد رسوم النشر في صحيفة أعماليhttp://aamaly.sa ومن ثم تستكمل الإجراءات النظامية الكترونياً، كما تتيح الخدمة نشر قرارات الجمعيات العامة غير العادية للشركات المساهمة إلكترونياً.

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