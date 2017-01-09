 والده: استشهاد ابني عز في الدنيا ومثوبة في الآخرة .. أمير نجران يؤدي صلاة الميت على الشهيد حريصي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

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والده: استشهاد ابني عز في الدنيا ومثوبة في الآخرة .. أمير نجران يؤدي صلاة الميت على الشهيد حريصي

والده: استشهاد ابني عز في الدنيا ومثوبة في الآخرة .. أمير نجران يؤدي صلاة الميت على الشهيد حريصي
المناطق - نجران

 أدى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، صلاة الميت على الشهيد الجندي أول محمد مغاوي مفرح حريصي، عقب صلاة ظهر اليوم، بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة نجران.

ونقل سمو أمير المنطقة تعازي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ لوالد وذوي الشهيد، داعيًا المولى أن يتغمده بواسع رحمته وعميم مغفرته، وأن يتقبله من الشهداء، ويسكنه فسيح جناته.

وأعرب سموه عن فخر واعتزاز الشعب السعودي بما قدمه الشهداء في سبيل دينهم ثم مليكهم ووطنهم، من أعمال وتضحيات تبقى راسخة في سجلات الوطن، وقد رحلوا وهم مدافعين عن المقدسات، وحامين أرض الحرمين، في موطن العز والشرف.

من جهتهم، عبّر والد الشهيد عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد على تعازيهم ومواساتهم، ولسمو أمير المنطقة على حضوره والصلاة عليه ونقله تعازي القيادة، مؤكدين أن استشهاد ابنه عز في الدنيا، ومثوبة في الآخرة إن شاء الله.

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