 إدارة النصر تقرر تمديد عقد زوران حتى الموسم القادم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

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إدارة النصر تقرر تمديد عقد زوران حتى الموسم القادم

إدارة النصر تقرر تمديد عقد زوران حتى الموسم القادم
المناطق_الرياض

قررت إدارة نادي النصر تمديد عقد الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للفريق حتى الموسم القادم كما جاء في بيان نشره المركز الإعلامي بالنادي ظهر اليوم الإثنين .

وأكد المركز الإعلامي للنادي أن القرار جاء رغبة من مجلس الإدارة في استقرار الوضع الفني للفريق وإعطاء الجهاز الفني الوقت الكافي للتخطيط لمستقبل الفريق وتقديم عمل تراكمي متطور .

وأشار المركز الإعلامي إلى أن التنسيق مع زوران مستمر لاستكمال الإجراءات النظامية والقانونية المترتبة على تمديد العقد .

الجدير بالذكر أن زوران صعد بالنصر للمباراة النهائية لكأس ولي العهد على حساب الغريم التقليدي الهلال بالفوز عليه بهدفين نظيفين ، ويحتل النصر حالياً المركز الثالث في دوري جميل حالياً بفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر .

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