إدارة النصر تقرر تمديد عقد زوران حتى الموسم القادم

قررت إدارة نادي النصر تمديد عقد الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للفريق حتى الموسم القادم كما جاء في بيان نشره المركز الإعلامي بالنادي ظهر اليوم الإثنين .

وأكد المركز الإعلامي للنادي أن القرار جاء رغبة من مجلس الإدارة في استقرار الوضع الفني للفريق وإعطاء الجهاز الفني الوقت الكافي للتخطيط لمستقبل الفريق وتقديم عمل تراكمي متطور .

وأشار المركز الإعلامي إلى أن التنسيق مع زوران مستمر لاستكمال الإجراءات النظامية والقانونية المترتبة على تمديد العقد .

الجدير بالذكر أن زوران صعد بالنصر للمباراة النهائية لكأس ولي العهد على حساب الغريم التقليدي الهلال بالفوز عليه بهدفين نظيفين ، ويحتل النصر حالياً المركز الثالث في دوري جميل حالياً بفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر .