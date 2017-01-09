 رئيس جمهورية النيجر يصل المدينة المنورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

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رئيس جمهورية النيجر يصل المدينة المنورة

رئيس جمهورية النيجر يصل المدينة المنورة
المناطق - واس

وصل فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر المدينة المنورة اليوم, لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه – رضوان الله عليهما-.
وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة, ومدير شرطة المدينة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني, وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالله بن سعيد القحطاني, ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور الحميد, ومدير المطار محمد الفاضل, وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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