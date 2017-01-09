 مركز الملك سلمان للإغاثة توزع 300 ألف سلة غذائية في مديريات الحديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

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مركز الملك سلمان للإغاثة توزع 300 ألف سلة غذائية في مديريات الحديدة

مركز الملك سلمان للإغاثة توزع 300 ألف سلة غذائية في مديريات الحديدة
المناطق - واس

شرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في توزيع 300 ألف سلة غذائية في محافظة الحديدة باليمن وزع منها 20 ألف سلة في 15 مديرية عبر الشركاء المحليين.
أوضح ذلك مدير الإغاثة العاجلة بالمركز فهد بن عايض العصيمي , مبيناً أن المركز بدأ توزيع 150 ألف سلة غذائية عبر الشركاء المحليين , حيث تم توزيع 20 ألف سلة منها وجارٍ توزيع المتبقي , فيما تم تخصيص 150 ألف سلة غذائية أخرى عن طريق برنامج الأغذية العالمي لـ26 مديرية في الحديدة يستفيد منها أكثر من 460 ألف فرد تشتمل على قسائم شرائية وسلال غذائية .
وبين أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتلمس احتياج الأشقاء في اليمن ويأتي هذا البرنامج امتدادا لأكثر من 110 برنامج نفذها المركز بكافة محافظات اليمن بالتعاون مع 79 شريكا أممياً ودولياً ومحلياً.

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