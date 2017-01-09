أمير جازان يعتمد نتائج الفائزين بجائزة جازان للتفوق والإبداع في دورتها الحادية العاشرة

ذكر ذلك أمين عام الجائزة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين وأشاد بدعم صاحب السمو الملكي أمير المنطقة المتواصل واهتمامه الدائم بتكريم المبدعين والمتميزين من أبناء المنطقة، وبين أن الجائزة تكرم في عامها الحالي “41” فائزا وفائزة أفرادا ومؤسسات من خلال ثمانية فروع تشمل حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية والشخصية الثقافية/العلمية والأداء المميز والتفوق الدراسي والإبداع الأدبي والفني و الابتكارات وريادة الأعمال والبحث العلمي وحماية البيئة .