 مؤكدًا أن خدمة الحرمين وقاصديهما مصدر عز وشرف.. أمير نجران يقلد 24 كشافًا وجوالاً نوط الحج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

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مؤكدًا أن خدمة الحرمين وقاصديهما مصدر عز وشرف.. أمير نجران يقلد 24 كشافًا وجوالاً نوط الحج

مؤكدًا أن خدمة الحرمين وقاصديهما مصدر عز وشرف.. أمير نجران يقلد 24 كشافًا وجوالاً نوط الحج
المناطق - نجران

 

تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ حفظه الله ـ، قلّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، 24 قائدًا وجوّالاً وكشافًا نوط الحج، لسنة 1435هـ، وذلك في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، بحضور نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد.

وأعرب سموه عن فخره بالجهود التي يبذلها رجال الكشافة والجوالة في خدمة ضيوف الرحمن، والأعمال الإنسانية الجليلة التي تعكس أخلاق وقيم المواطن السعودي، وقال سموه “إن بلادنا في ظل قيادتنا الرشيدة ـ أيدها الله ـ تسخر كل ما لديها، لخدمة الإسلام والمسلمين عامة، وحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم خاصة”، مؤكدًا أن المملكة تعد خدمة الدين الحنيف والحرمين الشريفين وقاصديهما مصدرًا للعزة والشرف، وهي تضطلع بهذا الدور بكل اقتدار، بفضل الله ثم التوجيهات الكريمة والإشراف المباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.

وعبّر نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، عن شكره لسمو أمير المنطقة على رعايته ودعمه للكشافة والجوالة في المنطقة، وعلى ما قدمه من توجيهات تربوية، تعزز القيم الوطنية، وتدفع لتقديم المزيد في خدمة المجتمع وأداء رسالة الكشافة.

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