 استبعاد فهد المولد من معسكر الأخضر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

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استبعاد فهد المولد من معسكر الأخضر

استبعاد فهد المولد من معسكر الأخضر
المناطق_الرياض

استبعد الجهاز الطبي في المنتخب السعودي فهد المولد لاعب اتحاد جدة من المعسكر المقام حالياً في أبوظبي الإماراتية بسبب إصابته في العضلة الضامة وتعذر الاستفادة منه في مباراتي سلوفينيا وكمبوديا الوديتين.

وسيعود المولد إلى جدة لاستكمال علاجه في نادي الاتحاد، بعدما بقي يتدرب في النادي الصحي طوال أيام المعسكر، كما أراحه المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك عن خوض بعض الحصص التدريبية في بعض الأيام بسبب الإصابة.

وسيبقى الأخضر في أبوظبي حتى منتصف الشهر الجاري،على أن يلاقي سلوفينيا مساء الثلاثاء ( العاشر من يناير) وكمبوديا (14 منه) قبل أن يعود إلى السعودية.

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