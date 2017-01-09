المملكة تتعاقد مع مكتب عالمي لمراجعة عقود مشاريع بقيمة 259 مليار ريال

عينت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية شركة PricewaterhouseCoopers لدراسة عقود حكومية لمشاريع بقيمة 69 مليار دولار بهدف إيجاد الحلول الأنسب لخفض التكاليف وخصخصة جزء منها في قطاعات الإسكان والصحة والتعليم والنقل، وذلك بحسب معلومات نقلتها وكالة بلومبرغ عن مصادرها.

ووفق الوكالة، فإن دراسة PricewaterhouseCoopers قد تساعد في توفير 20 مليار دولار، من خلال إلغاء بعض المشاريع التي لا تحظى بالأولوية، وخصخصة مشاريع أخرى.

يأتي ذلك ضمن توجه المملكة لخفض الإنفاق والحد من العجز في الميزانية الذي قارب ثلاث مئة مليار ريال العام الماضي.