 المملكة تتعاقد مع مكتب عالمي لمراجعة عقود مشاريع بقيمة 259 مليار ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير الرياض يزور البطل عواجي.. ويستقبل المشاركين في عملية حي الياسمين رئيس مجلس علماء باكستان: الأمة الإسلامية تفخر برجال الأمن السعوديين الأشاوس برشلونة يمنع ميسي من المشاركة في حفل جوائز الفيفا العميد الدليوي مديرا لمدني منطقة الباحة ائتلاف الإغاثة: مقتل 1231 شخصاً بتعز العام الماضي دبي بلا مركبات في 5 فبراير! المملكة تتعاقد مع مكتب عالمي لمراجعة عقود مشاريع بقيمة 259 مليار ريال علماء فلك يرصدون “وحشين مختبئين” في مجرات قريبة مقتل 25 داعشيا في إنزال بري للتحالف الدولي بشرق سوريا استبعاد فهد المولد من معسكر الأخضر مؤكدًا أن خدمة الحرمين وقاصديهما مصدر عز وشرف.. أمير نجران يقلد 24 كشافًا وجوالاً نوط الحج البحرية الأمريكية تطلق طلقات تحذيرية على سفن إيرانية في هرمز

المملكة تتعاقد مع مكتب عالمي لمراجعة عقود مشاريع بقيمة 259 مليار ريال

المملكة تتعاقد مع مكتب عالمي لمراجعة عقود مشاريع بقيمة 259 مليار ريال

عينت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية شركة PricewaterhouseCoopers لدراسة عقود حكومية لمشاريع بقيمة 69 مليار دولار بهدف إيجاد الحلول الأنسب لخفض التكاليف وخصخصة جزء منها في قطاعات الإسكان والصحة والتعليم والنقل، وذلك بحسب معلومات نقلتها وكالة بلومبرغ عن مصادرها.

ووفق الوكالة، فإن دراسة PricewaterhouseCoopers قد تساعد في توفير 20 مليار دولار، من خلال إلغاء بعض المشاريع التي لا تحظى بالأولوية، وخصخصة مشاريع أخرى.

يأتي ذلك ضمن توجه المملكة لخفض الإنفاق والحد من العجز في الميزانية الذي قارب ثلاث مئة مليار ريال العام الماضي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>