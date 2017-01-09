دبي بلا مركبات في 5 فبراير!

سيتم التخلي عن السيارات الخاصة بدبي واستبدالها بوسائل النقل العام والدراجات الهوائية يوم 5 فبراير المقبل، في دورة جديدة من مبادرة “يوم بلا مركبات” التي تنظمها بلدية دبي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقعه، إن الدورة الثامنة من هذه المبادرة التي انطلقت في العام 2010، ستنظم يوم الخامس من فبراير.

وتؤكد بلدية دبي أن المبادرة تهدف إلى “الحد من استخدام المركبات الشخصية واستبدالها بوسائل النقل الجماعي بهدف خلق بيئة نظيفة”.

وتشمل المبادرة احتساب عدد الأشجار التي تساوي انبعاث عادم مركبة، وزراعة هذه الأشجار أو التبرع بقيمتها لإحدى الجهات الخيرية في دبي.

وقال مدير عام بلدية دبي، حسين ناصر لوتاه، إن البلدية تدرس حالياً كيفية تطبيق المبادرة الجديدة، إذ ينبغي تطبيق حسبة خاصة لمعرفة عدد الأشجار اللازمة، وتالياً إما زراعتها أو التبرع بقيمتها، لافتاً إلى أن البلدية خصصت جزءاً من الميزانية للعام الجاري، لتعزيز دور (يوم بلا مركبات) من الناحيتين البيئية والخيرية.

وذكر أن عدد الجهات الحكومية التي شاركت العام الماضي في المبادرة بلغ 1070 جهة، متوقعا أن تزداد “أعداد الجهات المشاركة لهذا العام بالإضافة إلى مشاركة عدد من كبار الشخصيات من بينهم رؤساء الدوائر الحكومية في الإمارة”.

وأوضح خالد شريف العوضي، مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة، أنه تم العام الماضي التخلي عن استخدام أكثر من 30 ألف سيارة شخصية، واستعمال وسائل نقل صديقة للبيئة عوضا عنها.

وأطلقت بلدية دبي وسما خاصا بالمبادرة عبر خدمة “تويتر”.