 ائتلاف الإغاثة: مقتل 1231 شخصاً بتعز العام الماضي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

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ائتلاف الإغاثة: مقتل 1231 شخصاً بتعز العام الماضي

ائتلاف الإغاثة: مقتل 1231 شخصاً بتعز العام الماضي
A pro-government fighter walks at the site of recent battles between Houthi fighters and pro-government fighters, on the second day of a 48-hour ceasefire in the southwestern city of Taiz, Yemen November 20, 2016. REUTERS/Anees Mahyoub
المناطق - اليمن

في تقرير لائتلاف الإغاثة في تعز عن الأوضاع الإنسانية في المدينة لعام 2016، أعلن الائتلاف مقتل 1231 شخصا، وجرح أكثر من سبعة آلاف العام الماضي جراء عمليات القنص والقصف العشوائي لميليشيات الحوثي على الأحياء السكنية في تعز.

بالإضافة إلى تدمير أكثر من 4 آلاف منزل ومدرسة ومبانٍ حكومية ومساجد ومرافق حيوية.

وأكد ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز أن خدمات المياه والكهرباء والنظافة لا تزال منقطعة عن المدينة، إلى جانب انعدام معظم الخدمات الصحية والأدوية.

وجاء في التقرير أن أكثر من 177 ألف أسرة نزحت وهُجرت قسرا من منازلها، فيما لا يزال هناك أكثر من ثلاث مئة ألف أسرة متضررة في مديريات المحافظة.

وحذر الائتلاف من مجاعة قد تؤدي إلى كارثة إنسانية في تعز.

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