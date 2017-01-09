ائتلاف الإغاثة: مقتل 1231 شخصاً بتعز العام الماضي

في تقرير لائتلاف الإغاثة في تعز عن الأوضاع الإنسانية في المدينة لعام 2016، أعلن الائتلاف مقتل 1231 شخصا، وجرح أكثر من سبعة آلاف العام الماضي جراء عمليات القنص والقصف العشوائي لميليشيات الحوثي على الأحياء السكنية في تعز.

بالإضافة إلى تدمير أكثر من 4 آلاف منزل ومدرسة ومبانٍ حكومية ومساجد ومرافق حيوية.

وأكد ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز أن خدمات المياه والكهرباء والنظافة لا تزال منقطعة عن المدينة، إلى جانب انعدام معظم الخدمات الصحية والأدوية.

وجاء في التقرير أن أكثر من 177 ألف أسرة نزحت وهُجرت قسرا من منازلها، فيما لا يزال هناك أكثر من ثلاث مئة ألف أسرة متضررة في مديريات المحافظة.

وحذر الائتلاف من مجاعة قد تؤدي إلى كارثة إنسانية في تعز.