 العميد الدليوي مديرا لمدني منطقة الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

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العميد الدليوي مديرا لمدني منطقة الباحة

العميد الدليوي مديرا لمدني منطقة الباحة
المناطق-عبدالرحمن سفر
صدرت موافقة  صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله بتعيين  العميد احمد بن عبدالعزيز سلطان الدليوي مديرا لدفاع المدني بمنطقة الباحة.
وقال العميد الدليوي: أتشرف بهذه الثقة الغالية وأدعو الله العلي القدير ان يجعلني على قدر هذه المسؤولية والثقة التي سوف تكون بعد توفيق الله خير حافز لبذل كل ما يسعني من جهد في خدمة الدين ثم المليك و الوطن والقيام بالمهام المنوطة بي على اكمل وجه.
الجدير بالذكر ان الدليوي حاصل على بكالوريوس العلوم الامنية عام ١٤٠٧ وحاصل على درجة الماجستير في الادارة والتخطيط كما حصل على العديد من الدورات الداخلية والخارجية في مجال السلامة والحماية المدنية والتخطيط للطوارئ وتقلد العديد من المناصب القيادية.

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