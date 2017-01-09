 برشلونة يمنع ميسي من المشاركة في حفل جوائز الفيفا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

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برشلونة يمنع ميسي من المشاركة في حفل جوائز الفيفا

برشلونة يمنع ميسي من المشاركة في حفل جوائز الفيفا
المناطق_وكالات

أعلن نادي برشلونة الأسباني اليوم الاثنين أن لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي وباقي لاعبي الفريق الذين دعوا إلى حضور حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في مدينة زيورخ السويسرية اليوم الاثنين لن يلبوا هذه الدعوة.

وأشار نادي برشلونة في بيان له إلى أن إدارة النادي اتخذت هذا القرار نظرا للأولوية، التي تمنحها لتحضيرات الفريق استعدادا لخوض إياب دور الستة عشر من بطولة كأس الملك أمام أتلتيك بيلباو بعد غد الأربعاء.

وقال النادي الكتالوني في بيانه: “برشلونة قرر عدم السماح للاعبين المدعوين لحضور حفل الفيفا مساء اليوم في زيورخ”.

ويحتاج برشلونة إلى تعويض خسارته في مباراة الذهاب بنتيجة 1 / 2 من أجل المرور إلى دور الثمانية.

ورشح ميسي لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2016، بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأوفر حظا، والفرنسي أنتوني جريزمان.

وبالإضافة إلى ميسي، وجه الفيفا الدعوة لثلاثة لاعبين أخرين من برشلونة لحضور الحفل، وهم اندريس انيستا وجيرارد بيكيه ولويس سواريز.

وسيمثل برشلونة في حفل الفيفا رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو ونائبه خوردي ميستري.

واختتم برشلونة بيانه المقتضب قائلا: “برشلونة يشكر الفيفا برئاسة جياني انفانتينو وجميع إداراته للتسهيلات، التي قدموها لبرشلونة للمشاركة في حفل الليلة، النادي يعرب عن تقديره ومساندته لجوائز “الأفضل”.

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