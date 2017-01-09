رئيس مجلس علماء باكستان: الأمة الإسلامية تفخر برجال الأمن السعوديين الأشاوس

أشاد رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ محمد طاهر أشرفي، بجهود وشجاعة رجال الأمن وقدرة الأجهزة الأمنية في المملكة وإنجازاتها الاستباقية المشرفة، عقب القضاء على اثنين من الإرهابيين .

وأكد أشرفي أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تتصدى ببسالة وجسارة لكل ما من شأنه تعكير صفو الأمن أو الاعتداء على الآمنين في هذه البلاد المباركة، والذود عن الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه.

وقال إن الجيش والأمن في المملكة أثبتا الكفاءة العُظمى والقدرة الكبيرة على حماية الحرمين الشريفين حينما حاول الحوثي الضال استهداف مكة المكرمة بالهجوم الصاروخي، وكذلك تصدي رجال الأمن للانتحاري الهالك عندما أراد استهداف المسجد النبوي بشهر رمضان الماضي بالمدينة المنورة.

وأضاف أشرفي أن مجلس علماء باكستان والأمة الإسلامية جميعها تفخر بمثل هؤلاء الرجال الأشاوس الذين يسهرون على أمن هذه البلاد الطاهرة، ويضربون أروع الأمثلة في الدفاع عن بلاد الحرمين التي لها مكانة خاصة في قلب كل مسلم ومسلمة.