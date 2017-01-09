 رئيس مجلس علماء باكستان: الأمة الإسلامية تفخر برجال الأمن السعوديين الأشاوس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير الرياض يزور البطل عواجي.. ويستقبل المشاركين في عملية حي الياسمين رئيس مجلس علماء باكستان: الأمة الإسلامية تفخر برجال الأمن السعوديين الأشاوس برشلونة يمنع ميسي من المشاركة في حفل جوائز الفيفا العميد الدليوي مديرا لمدني منطقة الباحة ائتلاف الإغاثة: مقتل 1231 شخصاً بتعز العام الماضي دبي بلا مركبات في 5 فبراير! المملكة تتعاقد مع مكتب عالمي لمراجعة عقود مشاريع بقيمة 259 مليار ريال علماء فلك يرصدون “وحشين مختبئين” في مجرات قريبة مقتل 25 داعشيا في إنزال بري للتحالف الدولي بشرق سوريا استبعاد فهد المولد من معسكر الأخضر مؤكدًا أن خدمة الحرمين وقاصديهما مصدر عز وشرف.. أمير نجران يقلد 24 كشافًا وجوالاً نوط الحج البحرية الأمريكية تطلق طلقات تحذيرية على سفن إيرانية في هرمز

رئيس مجلس علماء باكستان: الأمة الإسلامية تفخر برجال الأمن السعوديين الأشاوس

رئيس مجلس علماء باكستان: الأمة الإسلامية تفخر برجال الأمن السعوديين الأشاوس
المناطق - واس

أشاد رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ محمد طاهر أشرفي، بجهود وشجاعة رجال الأمن وقدرة الأجهزة الأمنية في المملكة وإنجازاتها الاستباقية المشرفة، عقب القضاء على اثنين من الإرهابيين .

وأكد أشرفي أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تتصدى ببسالة وجسارة لكل ما من شأنه تعكير صفو الأمن أو الاعتداء على الآمنين في هذه البلاد المباركة، والذود عن الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه.

وقال إن الجيش والأمن في المملكة أثبتا الكفاءة العُظمى والقدرة الكبيرة على حماية الحرمين الشريفين حينما حاول الحوثي الضال استهداف مكة المكرمة بالهجوم الصاروخي، وكذلك تصدي رجال الأمن للانتحاري الهالك عندما أراد استهداف المسجد النبوي بشهر رمضان الماضي بالمدينة المنورة.

وأضاف أشرفي أن مجلس علماء باكستان والأمة الإسلامية جميعها تفخر بمثل هؤلاء الرجال الأشاوس الذين يسهرون على أمن هذه البلاد الطاهرة، ويضربون أروع الأمثلة في الدفاع عن بلاد الحرمين التي لها مكانة خاصة في قلب كل مسلم ومسلمة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>