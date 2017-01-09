شهد حفل الختام توجيه رسالة شكر لجنود الوطن البواسل.. الإعلان عن مؤتمر البحر الأحمر الرابع لطب العيون 2018 ، وتوصيات تواكب “الرؤية 2030”

اختتمت أعمال مؤتمر البحر الأحمر الثالث لطب العيون 2017 الذي نظمته الجمعية السعودية لطب العيون بمشاركة مستشفى الحرس الوطني بجدة والتعاون مع مستشفى العيون بجدة بفندق جدة هيلتون تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة واستمر أربعة أيام بمشاركة (2500) من أطباء العيون والمختصين في مجال تشخيص وعلاج أمراض العيون ، حيث تم عقد (50) دورة طبية متخصصة و(80) جلسة علمية تم خلالها بحث ومناقشة (350) ورقة عمل قدمها (180) متحدثاً دولياً من أمريكا ،بريطانيا ،اسبانيا ،ايرلندا ،هولندا، إيطاليا، فرنسا ،سويسرا، بولندا ،اليونان ، مصر ،الاْردن ،البحرين ،الإمارات ، ولبنان ، والسعودية ، كما تم اعتماد ساعات المؤتمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع (30) ساعة تعليم مستمر.

ونوه الدكتور سعيد الغامدي رئيس اللجنة العلمية ،مدير البرنامج التدريبي لطب وجراحة العيون بالمنطقة الغربية عن استحداث المؤتمر “منصة علمية لأطباء العيون الناشئين Young ophthalmology sessions ” والتي تعد الأولى من نوعها وتستهدف توجيه أطباء المستقبل المختصين ، حيث أطلق المؤتمر أربع جلسات لتقديم ما لديهم من أوراق عمل وأبحاث طبية حيث تم اختيارها بعناية ، كما أوضح أنه تم أيضاً استحداث منصة لعرض الملخصات الطبية Posters .

وأكد “الغامدي” قيمة المحاضرات والدراسات والأبحاث العلمية التي تمت مناقشتها خلال الجلسات العلمية ، حيث أعطت أوراق العمل التفاصيل الدقيقة في موضوعات المؤتمر التي تناولت القرنية، الماء الأبيض وزراعة العدسات، الجراحات الانكسارية لتصحيح النظر، الشبكية والجسم الزجاجي، الماء الأزرق “الجلوكوما” ، كما راعى المؤتمر متطلبات أطباء العيون في مختلف التخصصات ، حيث ناقش المتحدثون آخر المستجدات في عمليات تصحيح الأبصار المختلفة والمعايير التي تجعلها أكثر أمانا لخدمة المرضى ، كما استعرض المتحدثون التقنيات الجديدة لزراعة خلايا القرنية الداخلية (الجزئية) وزراعة القرنية الطبقية مما يجعل نتائج هذه العمليات اكثر نجاحا ودقة ، بالإضافة إلى آخر المستجدات في علاج أمراض القرنية والمياه البيضاء وزراعة العدسات أحادية البؤرة ومتعددة البؤرة لعلاج النظر القريب.

وكشف “الغامدي” أن المؤتمر تميز بنجاح في استضافة دورة “المراجعة الشاملة في طب العيون” التي تقدمها الأكاديمية الأمريكية لطب وجراحة العيون AAO خارج أمريكا لأول مرة ، كما استضاف ولأول مرة انعقاد دورة المدرسة الأوروبية لطب وجراحة وعلوم الشبكية . كما شهد عدة دورات تدريبية جراحية حية wet-lab على عيون الحيوانات والعيون الصناعية في محاكاة للجراحات الفعلية في مجال إزالة الماء الأبيض وزراعات العدسات الخاصة وعمليات الماء الأزرق وارتفاع ضغط العين (الجلوكوما) وزراعة اجهزة تصريف ماء العين (آي ستنت I stent )

وفي ذات السياق ، أعلن رئيس المؤتمر الدكتور علي بن محمد الخيري عن بدء التحضيرات لإستضافة “مؤتمر ومعرض البحر الأحمر الرابع لطب العيون” والمزمع إقامته بإذن الله من 10 إلى 13 يناير 2018 بإذن الله ، منوهاً بأن المؤتمر الحالي كان نموذجاً شاملاً للفعاليات المصاحبة حيث تم تنظيم منصة عرض كبرى شكلت العديد من قطاعات الأجهزة والأدوية والمستلزمات المقدمة لرعاية العيون ، حيث تم تنظيم أمسية نجاحات في الظلام ، وتسيير رحلة عمرة للقادمين من المتحدثين لأول مرة للمملكة الى بيت الله الحرام ، بالإضافة إلى انعقاد مجلس عمومية طب العيون السعودي ، وكذلك اجتماع جمعية الشبكية السعودية الأول . مؤكداً أن المؤتمر استحدث هذا العام عدد من الجلسات التي استهدفت التطوير القيادي والإدارة الطبية ، وتطوير الأعمال للأطباء والإداريين من المشاركين في المؤتمر وذلك في خطوة إضافية ريادية تحسب للمؤتمر والقائمين عليه بدمجهم مثل هذه الجلسات الإدارية والتطويرية مع الكورسات الطبية المتخصصة في مؤتمر واحد . ونوه بالجهود المبذولة من قبل الجمعية السعودية لطب العيون في مواصلتها تنظيم مثل هذه المؤتمرات سنوياً لنقل الخبرة والتقنية في خدمات العيون الى المملكة.

وأوضح “الخيري” أن المؤتمر خرج بعدة توصيات لتطوير خدمات طب العيون بالمملكة لتواكب الرؤية 2030 ، حيث دعا المؤتمر إلى تفعيل المنصات الطبية لدعم الشباب الأطباء الجدد من الجنسين رفعاً لمستقبل طب العيون وذلك من خلال المؤتمرات المنتشرة على مستوى المملكة ويأتي إعلان المؤتمر استحداث منصة علمية لأطباء العيون الناشئين كخارطة طريق للتطوير المنشود من خلال اكتساب الخبرة العملية ، كما أكد على تشجيع الأطباء المتدربين والتقديم في المؤتمرات القادمة ونشر أبحاثهم وتعزيز مهاراتهم والاستفادة من فرص التواصل لتقوية الروابط العلمية مع حضور المؤتمر من كبار الأطباء والخبراء في مجال طب العيون .والدعوة إلى تكثيف التدريب التجريبي في مثل هذه المؤتمرات على العيون الصناعية للرقي بمستوى الأداء الجراحي لعدد كبير من المشاركين مع التوجيه المباشر من كبار الاستشاريين . والتأكيد على رفع مستوى أداء أخصائي البصريات من خلال إقامة ورش العمل التي تحاكي حاجة التخصص ، وأهمية دمج دورات وجلسات القيادة والإدارة الطبية وتطوير الأعمال للأطباء والإداريين في مثل هذه المحافل الطبية.

وكشف “الخيري” إلى أن المؤتمر يعتزم في دورته القادمة ـ إن شاء الله ـ التحضير لجلسات أخرى إعلامية وتطويرية وإدارية وتنظيمية تلامس جوانب يحتاجها طب العيون ورعاية المرضى ، وتكثيف ورش التدريب مع استحداث المؤتمر لعدد من المبادرات الجديدة ، وكشف عن تلقي المؤتمر عدد من العروض الدولية والإقليمية الراغبة في المشاركة والتحضير للمؤتمر المقبل عام 2018 إن شاء الله وذلك بعدما فاق النجاح كل التوقعات في المؤتمر الحالي .

وفي ذات السياق ، وجه الدكتور إبراهيم بن حسن بن إبراهيم مدير مستشفى العيون بجدة رسالة شكر نيابة عن المؤتمر وفرق العمل من المشاركين قائلاً : ” تذكروا أنكم كما تبنون بعلمكم هذا الوطن .. فغيرنا من إخواننا وأصدقائنا وشعبناً جنوداً يرابطون على حدود ترابه .. أولئك الأبطال الساهرين على أمن الوطن ، فأنتم تلتقون بهم في بناء الوطن وخدمته ، فلهم منا الدعاء على ما بذلوه في سبيل الله ثم حمايتنا وحماية وطننا الغالي ” منوهاً بجهود اللجان المنظمة واللجان العلمية للمؤتمر ، مشيراً إلى أن موضوع استثمار التكنولوجيا الحديثة وتطويع التقنيات لخدمة قطاع طب العيون ساهم في استقطاب منصة عرض كبرى إلى جانب المؤتمر لرواد طب العيون لتبادل أحدث المستجدات والابتكارات في مجال العيون ، فازدانت فعاليات هذا المؤتمر بحضور كبرى الشركات في السوق الطبية ، منوهاً بدور مستشفى الحرس الوطني بجدة ومستشفى العيون بجدة الذين ما زالوا يقدمون مثل هذه المؤتمرات دعماً لمسيرة جهود المملكة في القطاع الصحي بشكل عام ، وطب ورعاية العيون بشكل خاص .

إلى ذلك كرمت اللجنة المنظمة للمؤتمر الشركاء الاستراتيجيين وأفضل الشركات الطبية ، وشركات البصريات العارضة كما تم تكريم الأكاديمية الأمريكية لطب وجراحة العيونAAO ، والمدرسة الأوروبية للدراسات المتقدمة في طب العيون ESASO ، والجمعية المصرية للجراحات الانكسارية وزراعة العدساتESOIRS ، بالإضافة إلى “لايف برزنتيشن” المختصة في تنظيم المؤتمرات الطبية .