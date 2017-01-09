 الثلوج توقف رحلات الخطوط التركية من مطار أتاتورك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 11 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 9 يناير 2017 ميلاديا

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الثلوج توقف رحلات الخطوط التركية من مطار أتاتورك

الثلوج توقف رحلات الخطوط التركية من مطار أتاتورك
المناطق_رويترز

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية على تويتر إن الشركة أوقفت كل رحلاتها من مطار أتاتورك في اسطنبول وهو المطار الرئيسي في المدينة حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين.
وكتب بلال إكشي على حسابه على تويتر :”بسبب التساقط الزائد للثلوج وظروف ضعف مجال الرؤية أوقفنا رحلاتنا حتى الساعة السادسة بالتوقيت المحلي من مطار أتاتورك”.

وتسببت العاصفة الثلجية التي ضربت المنطقة منذ ليل الجمعة في إغلاق مضيق البوسفور الرئيسي للشحن وأدت إلى إلغاء رحلات طيران فيما علق الكثير من قائدي السيارات بسبب خطورة القيادة على الطرق في اسطنبول التي يقطنها 15 مليون نسمة

 

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